"Généra'Sons", une chorale intergénérationnelle mise en place à Belfort

Adolescents et seniors se réunissent avec la chorale "Généra'Sons", une formation musicale initiée par l'association Domicile 90 dans le quartier des Résidences à Belfort. Objectif : créer du lien et lutter contre la solitude et l'isolement.

Belfort, France

La chorale est lancée depuis ce début d'année, mi janvier. L'idée pour Domicile 90, à l'origine du projet, c'était de tisser des liens autour de la musique entre deux générations : les adolescents et les seniors. Les ateliers ont lieu tous les mercredis de 14h à 16h au centre culturel et social Résidences Bellevue (CCSRB).

Pour diriger la chorale, l'association a missionné l'artiste Youness Ouatic. Ce dernier n'a pas mis en place de programme, estimant que le choix des morceaux doit venir des participants. "J'ai une équipe pédagogique, issue de l'association Urbanix que l'on a créée, et notre rôle c'est d'apporter de la technique vocale et de la technique de respiration, mais aussi d'accompagner les chanteurs en fonction de ce qu'ils ont envie de faire", précise-t-il.

Un moment de partage

Lors de la première séance, ils étaient une vingtaine. "C'est le nombre que l'on vise", affirme Philippe Weber, directeur général de Domicile 90. Parmi les participants, Fayssal. Ce jeune de 15 ans, originaire du quartier des Résidences, profite de ce nouveau rendez-vous pour jouer de la guitare, l'une de ses passions. "J'en joue entre deux et trois heures par jour", sourit-il. L'atelier est aussi un moment de partage pour lui : "On partage nos goûts musicaux entre jeunes et moins jeunes, et je trouve ça bien de découvrir des morceaux que l'on ne connaît pas forcément."

"Je chante tous les jours"

C'est justement cette idée de partage qui a séduit Marilyne. Cette quinquagénaire, elle aussi habitante du quartier, profite de l'occasion pour s'ouvrir aux autres. "Je chante depuis toute petite, tous les jours. J'ai même fait partie d'un groupe et je vais très souvent au karaoké", glisse-t-elle, heureuse de pouvoir partager sa passion avec d'autres.

Coût de l'opération : quelques centaines d'euros, financés par le conseil départemental du Territoire de Belfort et l'agence régionale de santé notamment. La participation à la chorale "Généra'Sons" est gratuite pour les participants.

Un spectacle sera organisé le 9 mai prochain, au CCSRB devant les salariés de Domicile 90, pour fêter les 5 ans de l'association.