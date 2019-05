Geneviève Gosselin-Fleury : "le feu d'artifice pour le départ de l'Hermione aura finalement lieu ce mardi soir"

Quelles sont les conséquences du départ anticipé de l'Hermione sur les festivités prévues normalement jusqu'à demain soir?

Geneviève Gosselin-Fleury : Compte tenu de la météo prévue mercredi soir et du grand vent qui devrait souffler, on a décidé d'avancer le feu d'artifice donc tous les habitants doivent avoir en tête que le feu d'artifice aura lieu ce soir (mardi) à 22h30 depuis la Cité de la Mer en présence de la frégate qui sera dans la petite rade donc très visible des bords du quai. Malheureusement il est au mouillage donc les visites prévues cette après-midi et demain (mercredi) sont annulées, mais il y a des modalités prévues pour le remboursement des billets sur le village ou par mail, billetteriecotentin@gmail.com soit pour garder les billets qui seront valables lors de l'escale du bateau à Honfleur du 17 au 19 juin ou bien à Rochefort, le port d'attache du navire, à partir du mois de juillet.

Ce mardi matin, des enfants devaient découvrir le bateau. Est-ce maintenu?

G G-F : Oui. Les enfants des écoles vont assister à l'appareillage du bateau et au passage du pont tournant avant de profiter des stands pédagogiques présents sur le village. Pour aujourd'hui, il n'y a que les visites prévues cette après-midi qui sont annulées.

Nous sommes en train de voir avec l'association de l'Hermione ce que prévoit notre contrat en cas de départ pour cas de force majeure

Un jour et demi d'escale en moins, c'est un manque à gagner pour les organisateurs et les commerçants?

G G-F : Pour les organisateurs, nous sommes en train de voir avec l'association de l'Hermione ce que prévoit notre contrat en cas de départ pour cas de force majeure. Une tempête c'est un cas de force majeure. Pour les commerçants je voudrais rappeler que c'est la journée de mercredi qui va être impactée, mais ce jour-là nous avons une escale de très gros paquebot avec beaucoup de croisiéristes qui vont rester sur Cherbourg. Donc les commerçants peuvent ouvrir pour les accueillir!

L'Hermione restera combien de temps dans la rade?

G G-F : Demain soir (mercredi), il sera compliqué pour elle de partir en raison de la météo. C'est le commandant qui décidera. En tout cas on est sûr qu'il va rester dans la rade au moins jusqu'à demain matin ce qui nous permettra de profiter encore de sa silhouette.