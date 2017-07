"Génie", "comédienne immense" : personnalités politiques et culturelles rendent hommage à Jeanne Moreau

Peu après l'annonce du décès de Jeanne Moreau, ce lundi à l'âge de 89 ans, de nombreuses personnalités du monde de la culture ou des représentants politiques ont rendu hommage à la comédienne, figure de proue du cinéma français.

"Il est des personnalités qui à elles seules semblent résumer leur art" : quelques minutes après l'annonce de la mort de Jeanne Moreau, ce lundi matin à l'âge de 89 ans, Emmanuel Macron a rendu hommage à l'actrice disparue. "Sa force fut de n'être jamais où on l'attendait, sachant échapper des catégories où trop vite on aurait voulu la ranger - la séductrice écervelée, la femme fatale - pour embrasser d'autres genres, d'autres récits", a déclaré le président via un communiqué.

Légende du cinéma et du théâtre, Jeanne Moreau fut une artiste engagée dans le tourbillon de la vie avec une liberté absolue. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 31, 2017

La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a également réagi à la disparition de Jeanne Moreau, en postant un message sur Twitter : elle y évoque une émotion immense, "à la hauteur du talent et héritage de Jeanne Moreau". La secrétaire d'Etat à l'Egalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, lui a également rendu hommage.

Emotion à la hauteur du talent et héritage de Jeanne Moreau: immense. Elle s’éteint mais la voix, le génie, la vision de l’artiste demeurent — Francoise Nyssen (@FrancoiseNyssen) July 31, 2017

Artiste aux talents inoubliables, femme indépendante & libre, pionnière, engagée pour les droits de toutes...

Au revoir, Jeanne Moreau. pic.twitter.com/jiBpuosvJQ — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) July 31, 2017

Le maire de Nice, Christian Estrosi, salue également "sa magnifique interprétation de Jackie dans "La Baie des Anges"", un film qui se déroule à Nice. L'ancien ministre de la Culture Jack Lang a pour sa part vanté "sa beauté, sa sensualité, et en même temps son autorité morale et son caractère".

"Jeanne Moreau impressionnait par sa beauté et sa sensualité et en même temps son autorité morale et son caractère" raconte @jack_langpic.twitter.com/cCDbtxCiZU — franceinfo (@franceinfo) July 31, 2017

"Tristesse absolue"

Dans le monde de la culture également, les hommages sont pléthoriques. Le président d'honneur du Festival de Cannes Gilles Jacob a déclaré "Jeanne est partie. Une tristesse absolue", également sur Twitter. L'ancien patron de Canal+ Pierre Lescure, qui a pris sa succession à Cannes, a rendu hommage à la comédienne dans une série de tweets :

Jeanne....

Jeanne Moreau est morte.

Elle était forte et n'aimait guère qu'on s'épanche.

Désolé, Jeanne,c'est plus fort que nous : on pleure. — Pierre Lescure (@pierrelescure) July 31, 2017

Un visage d'une beauté tellement forte,tellement...expressive. Dès ses premiers ( petits) rôles :"Touchez pas au grisbi".... — Pierre Lescure (@pierrelescure) July 31, 2017

...à l'histoire du Cinema:"Jules et Jim", "Ascenseur pour l'échafaud ", "La mariée était en noir".100 autres!

Vous les aimez et les aimerez. — Pierre Lescure (@pierrelescure) July 31, 2017

Jeanne Moreau, femme...absolument.

Comédienne immense.Et la force des chansons.Et sa communion-pour nous-avec de très grands titres de Jazz. — Pierre Lescure (@pierrelescure) July 31, 2017

Quelle tristesse! — Pierre Lescure (@pierrelescure) July 31, 2017

Le réalisateur Claude Lelouch, interrogé par BFMTV, a déclaré que "Jeanne Moreau [avait] su séduire les plus grands réalisateurs de son temps". "Elle est un monument absolu, un personnage magnifique et une personnalité extrêmement puissante", a réagi Pierre Arditi. "Elle a illuminé notre art et la vie de beaucoup de monde (...), elle a pris tous les risques du monde, elle est passée d'emploi de jeune femme séduisante à femme plus mûre toujours séduisante, à femme terrible, puis à monstre sacré", a ajouté le comédien.

D'autres personnalités qui ont rencontré Jeanne Moreau ou ont travaillé avec elle lui rendent hommage, comme les personnalités médiatiques Ali Baddou, Michel Denisot et Jean-Pierre Foucault.

Merci Jeanne Moreau. Amis complices, auditrice absolue des Matins @franceculture — Ali Baddou (@AliBaddou) July 31, 2017

#le tourbillon de la vie.. #JeanneMoreau. Affectueuses pensées pour sa famille et ses proches. — Michel Denisot (@michel_denisot) July 31, 2017