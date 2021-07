Genouilly : une journée en immersion dans un cirque

" Le Parc " a ouvert en juin dernier et vous accueille jusqu'au 29 Août. Idéal pour toute la famille et pas seulement les enfants. Le Parc Paradiso n'est pas seulement un cirque : il compte trois chapiteaux de différentes tailles qui vous permettront aussi de découvrir les coulisses des numéros et de vous initier à différentes techniques.

Le principal chapiteau du cirque paradiso parc. © Radio France - Michel Benoit

Impossible de manquer le grand chapiteau blanc et bleu, planté dans la campagne... On est tout de suite dans l'ambiance en arrivant avec les nombreux animaux dans leurs enclos : " On a les chèvres, les lamas, les poneys, les chevaux, les ânes, un dromadaire " détaille Benjamin Le Floch, ancien dresseur de fauves, jongleur, clown et responsable de la troupe. " Tous ces animaux sont au spectacle et vont travailler. Le cirque ne bouge plus. Les tournées sont trop compliquées à monter aujourd'hui avec la difficulté que font certaines villes. On reste donc ici et ce sont finalement, les visiteurs qui viennent à nous mais on leur propose bien plus qu'une simple représentation. Pour l'ambiance, on a laissé les caravanes colorées. Cela permet de planter le décor. " La mascotte, c'est une femelle dromadaire : " Elle s'appelle Pin up. Elle a 10 ans et elle est née près d'Orléans."

Pin up, la dromadaire, mascotte de la troupe © Radio France - Michel Benoit

Le Parc ouvre le matin à 10H00 : vous pouvez participer aux ateliers pour tous comme cette initiation à faire tourner les assiettes, suivi de numéros d'équilibristes. Un vrai régal pour les enfants, ravis d'être applaudis et coachés par de vrais artistes.

Benjamin Le Floch, responsable de la troupe © Radio France - Michel Benoit

Vous enchaînez sur la visite de la ménagerie avant un spectacle de magie et l'après-midi, spectacle dans le grand chapiteau.

Un numéro de jonglage du cirque paradiso - cirque paradiso

Natacha présente un numéro de pointe à pointe. Un sabre est en équilibre sur la pointe d'un couteau que Natacha tient dans la bouche. Et cela ne s'arrête pas là : " Je monte sur une échelle à six mètres de haut. Il faut beaucoup de concentration et ne pas se laisser distraire. Une fois, le sabre est tombé et s'est planté dans ma cuisse. Ce ne fut pas une bonne journée pour moi. "

Vous pouvez participer à des ateliers de cirque, le matin © Radio France - Michel Benoit

Sensation garantie : " Les visiteurs sont étonnés " affirme Benjamin Le Floch. " Ils ont du mal parfois à comprendre. Ils se demandent : est-ce que c'est un cirque ou est-ce que c'est un parc ? C'est normal, il faut que le concept s'installe. Lorsqu'ils repartent en tout cas, ils sont vraiment contents. " Une aire de pique-nique est également aménagée, près du mini golf... L'entrée au Parc du cirque Paradiso est fixée à 15 euros, pour toute la journée. Ouverture à partir de 10H00, les mercredis, jeudis, vendredis et dimanches.