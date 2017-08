Le géocaching pour explorer la Bretagne autrement

Envie de découvrir la Bretagne autrement ? Le comité départemental du tourisme de Haute-Bretagne vous propose de tester le géocaching. Une chasse au trésor à réaliser grâce à une application, et c'est déjà un succès. Cette application a été téléchargée plus de 15 000 fois.

L'application "Trésors de Bretagne" nous plonge dans un monde fantastique peuplé de lutins appelés les korrigans. Tout au long du parcours, ils guident les géocacheurs en leur posant des questions.

Les joueurs peuvent ainsi découvrir ou redécouvrir la Bretagne. Ces énigmes permettent de débloquer les coordonnées de l'emplacement de la cache finale du trésor. Emmanuelle joue régulièrement avec son fils de 4 ans lorsqu'elle a du temps libre. "On avait des amis en Ardèche qui étaient adeptes du géocaching, les week-ends on ne savait pas trop où aller et on s'est pris au jeu en suivant les korrigans", raconte t-elle.

A chaque découverte d'une cache, Emmanuelle prend une photo pour la publier plus tard sur le site avec les autres adeptes. © Radio France - Tim Buisson

113 parcours sont répertoriés en Ile-et-Vilaine

L'application détaille la durée, la difficulté et la thématique du parcours. Les géocacheurs peuvent ainsi voyager autour du monde dans le parc du Thabor à Rennes, découvrir l'histoire des corsaires de Saint -Malo ou encore marcher sur les pas des écrivains de Fougères. A la fin de leur quête, les géocacheurs peuvent remplir un carnet situé dans la cache finale. Ils ont la possibilité également de prendre un objet à l'intérieur à condition d'en laisser un autre.

Emmanuelle et son fils Briac sont adeptes du géocaching depuis quelques mois. © Radio France - Tim Buisson

15 000 personnes ont téléchargé l'application

Pour le comité départemental du tourisme de Haute-Bretagne, l'intérêt est double : promouvoir le territoire breton et stimuler l'économie."C'est un moyen amusant de découvrir ou redécouvrir le territoire. Derrière chaque trésor, vous avez un site d'intérêt touristique, patrimonial, naturel ou culturel" explique Marina Maret en charge du géocaching. Une seule condition pour continuer d'explorer la Bretagne : ne pas se faire voir par les non initiés !