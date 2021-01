"Je ne me suis jamais ennuyé ici" : Georges Pernoud était un amoureux de la Bretagne

"Bon vent !" C'est avec ces mots que l'animateur de télévision Georges Pernoud concluait chacun des numéros de l'émission "Thalassa" qu'il a présenté de 1980 à 2017. Le journaliste est décédé ce dimanche 10 janvier des suites d'une longue maladie.

Pendant 42 ans, Georges Pernoud a mis en avant le littoral français et ceux qui y vivent. Des dizaines de numéros de l'émission ont été naturellement tournés en Bretagne. Pour le dernier "Thalassa" l'équipe avait posé ses caméras à Saint-Malo. A cette occasion, le maire Claude Renoult lui avait remis la médaille de la ville. La cité corsaire a fait l'objet d'une soixantaine de sujets.

Un habitué de "La route du rhum"

"Je ne me suis jamais ennuyé ici. Il y a des gens qui naviguent, d'autres qui se promènent. Je ne connais pas de gens qui sont allés en Bretagne et qui en sont revenus en disant que ce n'était pas terrible. Je n'ai jamais entendu ça. La seule chose c'est qu'en hiver il faut une polaire et un ciré, on n'a pas besoin de plus. C'est une région intéressante avec des gens intéressants," nous avait confié Georges Pernoud à l'occasion de la diffusion de ce dernier numéro.

Le présentateur était aussi un habitué de "La Route du Rhum" qu'il couvrait pour la chaîne de télévision. En 2012, l'équipé de "Thalassa" avait choisi de s'installer à la Pointe Saint-Mathieu dans le Finistère pour effectuer les lancements des différents reportages. "C'est un endroit particulier. En trois ans, j'ai appris à l'aimer, c'est un lieu unique," déclarait le journaliste à nos confrères du Télégramme.

Les Bretons ont aussi pu croiser l'animateur de France 3 dans de nombreux salons du livre. Il avait été le premier à réaliser un portrait télé du père Jaouen qui pendant plus de 60 ans a embarqué des jeunes en difficulté sur ses goélettes.

Pendant 42 ans, l'émission "Thalassa" a mis en avant chaque kilomètre du littoral breton. Aux côtés des pêcheurs, des habitants des îles, de ceux qui mettent en valeur la Bretagne dans leurs livres ou leurs peintures, Georges Pernoud et son équipe de reporters ont sublimé notre région.

Quelqu'un de "profondément humain"

Jean Loiseau, le maire de l'île d'Arz a été rédacteur en chef de Thalassa pendant 30 ans. "C'était quelqu'un de profondément humain. Il attachait une importance primordiale à la qualité des rencontres avec les gens dans nos reportages, avec beaucoup de bienveillance. Georges Pernoud était perçu comme un copain, quelqu'un de la famille, pas comme une star de la télévision. Cela en disait très long sur son regard sur la mer et les marins."