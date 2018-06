Gérardmer, France

Chaque été de juin à septembre les Hautes-Vosges accueillent 1 million de personnes. Une clientèle de plus en plus exigeante, à la recherche de nouvelles activités..Capter l'air du temps et s'adapter à la demande, c'est le mot d'ordre à l'Office de tourisme intercommunal de Gerardmer. Cette année place est donc faite aux nouvelles technologies.

Un prestataire, Jordan Perrin, et sa société "Drone Promotion", propose de faire découvrir la région de manière originale. Un drone qui vole à 150 mètres d'altitude prend des images à 360° et vous permet de visiter les principaux sites en réalité virtuelle. Il vous en coûtera 5 euros, prêt du casque compris. Jordan Perrin est installé au bord du lac de Gerardmer.

Du nouveau aussi sur l'eau

Sur le lac de Saulxures sur Moselotte, la nouveauté c'est "l'aquafly". Une sorte de village vert et jaune posé sur l'eau. Il est compsé de structures gonflables qui forment un circuit avec des obstacles. Le but du jeu est de tenir debout le plus longtemps possible et finalement de plonger.

L'aquafly sur le lac de Saulxures sur Moselotte. Frisson garanti ! © Radio France - Hervé Toutain

"L'aquafly" accessible dès 5 ans, est ouvert tout l'été de 9H30 à 21H30 non-stop. Prix par adulte, et pour une session de 2H00 de 11 à 13 euros. de 8 à 10 euros par enfant. Renseignement sur le site www.aquafly.fr