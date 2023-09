Gérard Depardieu met sa collection d'art aux enchères ce mardi

Sculptures et peintures de maître ayant appartenus à Gérard Depardieu cherchent acquéreurs. L'acteur vend son impressionnante collection d'art à l'hôtel des ventes de Drouot dans le 9e arrondissement de Paris ce mardi et ce mercredi. 250 pièces, signées Rodin, Bracque, Nikki de Saint-Phalle, Miro, Duchamp, Calder... Une collection ouverte au public ces derniers jours, que curieux et amateurs ont pu découvrir.

ⓘ Publicité

"Besoin de s'alléger"

A 74 ans, "il a eu des pontages, des accidents de moto. C'est un personnage qui a vécu énormément de choses et qui a besoin de s'alléger un peu", a déclaré David Nordmann, commissaire-priseur de la maison Ader, lors de la présentation de cette vente. "Gérard Depardieu n’achète pas avec des intentions spéculatives, il acquiert les œuvres qui l’émeuvent et le touchent, en privilégiant les œuvres avec lesquelles il se sent en harmonie", ajoute-t-il. Chez lui, "il n'y a pas de tableaux accrochés au mur. Il vit avec. Il y a des strates, des piles qui sont posées contre les murs. Il les déplace au fur et à mesure".

La pièce la plus emblématique est un bronze de la célèbre sculptrice Germaine Richier, estimé entre 500 000 et 800 000 euros. Une trentaine d'œuvres du peintre du XXe siècle Eugène Leroy et une toile de Hans Hartung sont aussi mises en vente. Une vente qui pourrait rapporter 3 à 5 millions d'euros.