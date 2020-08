Vosges : la fête des jonquilles à Gérardmer reportée à avril 2022

Initialement prévue le 11 avril 2021, il faudra attendre le mois d'avril 2022 pour célébrer la cinquantième édition de la fête des jonquilles à Gérardmer dans les Vosges.

Une décision difficile mais responsable.

La crise sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19 a poussé la mairie et la société des fêtes à repousser l'événement d'un an, comme l'explique Stessy Speissmann, maire de Gérardmer :

" On a une grosse incertitude sur les mesures sanitaires et les différentes contraintes comme la distanciation physique. C'est une décision triste et difficile mais une décision responsable prise par la société des fêtes et l'ensemble des partenaires. "

Des milliers de personnes se rassemblent tous les deux ans sur les rives du lac de Gérardmer pour assister au célèbre défilé de chars décorés de la fameuse fleur jaune. Une décision qui aura des conséquences pour l'activité économique de la cité géromoise, selon le maire :

" La fête des Jonquilles réunit sur un week-end 40 000 à 50 000 personnes, donc effectivement il y a une conséquence sur l'économie touristique de Gérardmer. Mais je ne doute pas que nous saurons rebondir " assure Stessy Speissmann.