Gérardmer : la "perle" des touristes où perdurent les traditions vosgiennes

On la surnomme « la perle des Vosges » : Gérardmer, située en plein cœur du massif des Vosges, à 670 mètres d’altitude. France Bleu vous fait découvrir Gérardmer sous toutes ses facettes.

Après plusieurs kilomètres de route au cœur des forêts de sapins, l’apparition du lac offre un magnifique panorama de Gérardmer. La commune de 8.300 habitants en période creuse, accueille de nombreux touristes en haute-saison. France Bleu vous propose une série de reportage pour connaître tous les secrets de « la perle des Vosges ».

Le lac de Gérardmer

C’est le joyau de la ville : le lac de Gérardmer et ses 115 hectares d’eau turquoise. C’est là-bas qu’a été inventé, pendant l’après-guerre, l’indémodable pédalo. Et depuis, les activités nautiques se sont multipliées au bord du lac.

Quentin Graebling et Emma Sarango en ont testé quelques-unes.

Les saisonniers

Véritable repaire des amoureux de la montagne, Gérardmer draine de nombreux touristes l’hiver comme l’été. Alors dans les hôtels et les restaurants, on fait appel à des saisonniers pour compléter les équipes. Quentin Graebling et Emma Sarango sont allés à leur rencontre.

La gastronomie

On ne visite pas Gérardmer sans goûter son munster, sa tarte aux myrtilles et surtout… son bonbon des Vosges ! C'est la marque "La Vosgienne" avec sa célèbre boîte ronde qui l'a popularisé mais désormais la fabrication se situe en Espagne sous l'étiquette Mondélez, l'un des plus gros groupes agroalimentaires mondiaux.

Mais il existe encore quatre confiseries artisanales dans les Vosges qui continuent à produire localement le fameux bonbon aux plantes. Dont l'une possède l’étiquette bio : la confiserie géromoise créée par deux quadragénaires du cru.

Visite guidée avec Quentin Graebling et Emma Sarango.

Le textile

C’est le souvenir que chacun rapporte de Gérardmer : le textile vosgien. Alors dans le centre-ville, les boutiques de linge de maison dit traditionnel pullulent… avec parfois de mauvaises surprises. Quentin Graebling et Emma Sarango ont mené l’enquête.

L’école du Phény

Cette ancienne école située sur les hauteurs de Gérardmer a fermé ses portes en 1969, faute d’effectif. Mais chaque année, des candidats de tous les âges viennent y repasser le certificat d’études, qui marquait la fin de l'enseignement élémentaire jusqu'en 1989. Emma Sarango a enfilé la blouse et le cartable en cuir.