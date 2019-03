Germaine & The Kids : la chorale déjantée de mamies et d'enfants enflamme le Grand Rex à Paris

Quarante personnes âgées et une vingtaine d'enfants compose ce groupe intergénérationnel de Saint-Quentin-les-Anges (Mayenne). Après le festival des Embuscades à Cossé le Vivien, et le théâtre de Laval, ils seront en concert ce mardi à Paris.

Saint-Quentin-les-Anges, France

Imaginez un groupe de musique composé de quarante personnes âgées et d'une vingtaine d'enfants... Ce n'est pas une blague : cette chorale intergénérationnelle déjantée qui vient de Saint Quentin Les Anges dans le Sud Mayenne s'appelle "Germaine and the kids".

Ma fille dit que je chante comme une casserole, mais au moins je chante ! (rires)" - Yvonne, 92 ans

"On chante, on s'amuse, il y a une bonne ambiance, que voulez-vous de mieux ?" s'exclame Anna, 90 printemps. "Ça nous sort de notre quotidien, même si on s'occupe déjà bien de nous à l'Ehpad" sourit Simone, 87 ans.

La dernière répétition des Germaine & the kids c'était vendredi à Saint Quentin les anges... Direction le Grand Rex à Paris mardi pour cette chorale intergénérationnelle déjantée ! pic.twitter.com/9ov5E9HtzV — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) March 31, 2019

Déjà un succès avec "Huguette and the power" l'an dernier

Vous avez peut-être déjà entendu les "Germaine & the kids" en concert au festival des Embuscades à Cossé le Vivien ou au théâtre de Laval. Mais ce mardi, direction Paris pour une soirée spéciale "Silvernight" au cinéma Le Grand Rex. Tous sont très excités et fiers de ce beau projet : "Toute ma famille va venir me voir" sourit Lilian, 11 ans. "Je ne m'attendais pas à aller à Paris, on est une petite école de Saint Quentin les Anges !" se réjouit Gwendoline, 12 ans... un peu stressée. Anna, qui a dix fois on âge, en a vu d'autres : "Je ne suis pas du genre à avoir le trac, j'ai toujours été partante pour m'amuser !"

Anna (90 ans), Amaury (10 ans), Léane (11 ans), Simone (87 ans), Gwendoline (12 ans) et Lilian (11 ans) Copier

"Ma fille dit que je chante comme une casserole, mais au moins, je chante, je suis heureuse" s'esclaffe Yvonne. "Avec les Germaine, on se rend compte qu'on peut encore être énergique quand on est vieux" raconte Lilian, 11 ans.

Derrière ce projet un peu fou, il y a le musicien Pierre Bouguier. C'est lui déjà qui avait créé la chorale "Huguette the power" l'an dernier... une chorale de personnes âgées dont on avait parlé dans toute la France. Avec "Germaine & the kids" il mélange les générations. En un an, il a vu les membres du groupe se métamorphoser : "Les corps sont plus engagés, les épaules bougent, la colonne vertébrale se redresse... Et surtout il y a beaucoup de joie. Certaines "Germaine" étaient complètement renfermées il y a un an, aujourd'hui elles s'ouvrent et même surprennent leurs professionnels, en se rappelant de leur dernier concert alors que d'habitude elles ne se souviennent pas de ce qu'elles font la veille !"

De 9 à 99 ans

Plus que de la musique, c'est donc un projet social et sociétal : "On réinvente les relations entre résidents et professionnels, entre personnes âgées, entre les "Germaine" et leurs familles... C'est génial, on a besoin de projets comme ça" confie Pierre Bouguier. Le chef de chœur reconnait que son projet est une "grosse machine" difficile à mettre en place, "mais il y a plein de petites choses beaucoup plus simples à mettre en place dans les Ehpad".