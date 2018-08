Germigny-l'Exempt, France

Le Luisant anime ce territoire de l'Aubois depuis 8 ans : une vingtaine de spectacles à l'année, des résidences d'artistes, des expositions du ciné-club, les projets ne manquent pas. "Nous sommes la seule structure à statut professionnel dans un rayon de 40 km (si on fait abstraction de la Nièvre à l'Est, mais c'est un autre territoire) " se targue son président. Mais voilà, explique le président de la communauté de communes du Pays de Nérondes, l'un des deux financeurs, le Luisant ne peut pas engloutir la majorité de l'enveloppe, il faut en laisser pour les autres. Denis Durant : " Ils ont eu des subventions d'une manière importante. Depuis 2018, ils demandent le double. La Région, c'est pas open bar ! Ca ne peut pas être une subvention aux dépens des autres manifestations du territoire." D'autant que le Luisant ne se situe même pas sur le territoire des deux communautés de communes qui la financent à titre dérogatoire, tout simplement parce que l'intercommunalité dont la salle dépend (NDLR : la communauté de communes des portes du Berry) n'a pas voulu reprendre cette compétence culture.

Le luisant, côté cour à Germigny-l'Exempt (Cher) - Jean-Marie Chesnais

Une complication de plus pour le président de l'association, Jean-Marie Chesnais qui se demande comment attirer des artistes s'il ne peut plus les payer au juste prix : " Les communautés de communes qui nous financent ont mis fin à un principe qui prévalait jusqu'à présent qui était de financer les structures selon une répartition aux quotas artistiques, donc en fonction de l'étendue de la programmation. Ca, c'est fini et ça nous pénalise car nous sommes très actifs. Nous sommes une petite salle d'une capacité maximale de 115 places. A l'avenir, on sera condamné à ne payer les artistes qu'en fonction de la billetterie qui est donc assez faible. On ne pourra plus rémunérer la création à son juste niveau et ça nous fait mal. Sans parler de l'impact économique sur le territoire où nous avons réussi à fixer des emplois artistiques." Le Luisant a accueilli 15 spectacles depuis le début de l'année et cinq résidences d'artistes pour plus d'un millier de spectateurs. La salle en appelle maintenant au conseil régional.