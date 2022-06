Gestes barrières obligatoires dans les théâtres, pendant le festival Off d'Avignon

Le festival OFF d'Avignon se prépare, il démarre le 7 juillet. L'édition 2022 est marquée cette année encore par des protocoles sanitaires applicables dans tous les théâtres, parce que l'épidémie de covid est en plein rebond. Le taux d'incidence s'élève ce lundi à 417 cas pour 100.000 habitants (il était de 384 cas pour 100.000 habitants la semaine dernière). L'association Avignon Festival et Compagnies (qui gère le OFF) accompagne les lieux de spectacles pour mettre en place ces protocoles. Son co-directeur Harold David est l'invité de France Bleu Vaucluse ce lundi.

France Bleu Vaucluse : Les autorités sanitaires diffusent de nouvelles consignes pour les lieux de spectacles. Mais pour le moment, ni le masque ni le pass sanitaire ne sont obligatoires...

Harold David : "Pour le moment", je crois que ce sont vraiment les mots à retenir. A ce jour, les autorités recommandent le port du masque, surtout pour les plus fragiles, mais effectivement, ce sont des préconisations, il n'y a pas d'obligation.

France Bleu Vaucluse : En revanche, les gestes barrières font leur retour ?

Harold David : On remet en place tout ce qu'on a connu précédemment, c'est à dire les gestes barrières, le respect des distances, la mise à disposition de gel hydroalcoolique, l'aération des salles entre les spectacles. On s'organise aussi pour que les artistes et les équipes artistiques ne se croisent pas dans les loges. On prend toutes les mesures de prévention pour limiter la propagation du virus.

France Bleu Vaucluse : Comment les troupes et les directeurs de théâtres accueillent-ils ces consignes ? Ils y sont plutôt favorables ?

Harold David : Oui, dans le sens où il s'agit bien de la protection des personnes et de la santé de tous. Evidemment, on ne peut dire que ça nous fait plaisir. Mais ça fait partie des règles du jeu. On s'y attendait, même si évidemment on espérait pouvoir passer au travers.

France Bleu Vaucluse : Ne craignez-vous pas que ces consignes ne découragent certains festivaliers? Vous attendez-vous à une moindre fréquentation cette année ?

Harold David : Pour l'instant, non, parce que tous les indicateurs sont à la reprise. Il y a 1.570 spectacles à l'affiche. Et côté réservations, on démarre très, très fort, dans beaucoup de lieux. Ça se voit également sur la billetterie des Tickets Off. Donc pour l'instant, il n'y a pas de signes qui laissent penser à une démobilisation du public. Évidemment, s'il y a d'autres mesures de contraintes, ça peut avoir un impact. On l'a malheureusement éprouvé ces dernières années.

France Bleu Vaucluse : Vous pensez au retour du masque, en cours de festival ?

Harold David : Surtout au retour du pass. Le masque, chaque personne peut l'assumer. Le pass, soit vous l'avez soit vous ne l'avez pas. Et comme la campagne de vaccination s'est beaucoup distendue ces derniers temps, on sait que ça peut avoir un impact redoutable. On l'a vu l'année dernière : il y a eu un quart de spectacles en moins et une baisse de fréquentation de 30%.

France Bleu Vaucluse : Mais vous restez confiant pour cette année ?

Harold David : Oui, je suis confiant. Comment faire autrement ? Je suis confiant, mais vigilant. Je crois que c'est vraiment ça, le mot d'ordre. Il faut garder en tête que si l'épidémie repart avec des variants 5 à 10 fois plus contagieux que le variant du mois de janvier, ça va être compliqué. On peut faire tout ce qu'on veut. Si l'épidémie est là et si on est dans une vague, on sera dans la vague. Donc on va composer avec.

France Bleu Vaucluse : En tout cas, vous êtes prêts?

Harold David : Complètement prêts !