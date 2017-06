Un bronze de Camille Claudel aux enchères ce dimanche près de Tours

La maison Rouillac met aux enchères ce dimanche après-midi un bronze de Camille Claudel, caché des regards depuis plus d'un siècle. Le prix devrait s'envoler, largement au-delà des 500.000€ estimés.

Une enchère exceptionnelle se déroule ce dimanche au château d'Artigny, à Montbazon près de Tours. L'étude Rouillac père et fils met en vente un bronze à patine brun-noir signé Camille Claudel. La sculpture fait 46,7cm de haut.

Des acquéreurs du monde entier sont inscrits pour cette vente

Sa mise aux enchères attirent des collectionneurs du monde entier et pour cause, l'oeuvre a été découverte formellement seulement début avril. La sculpture appartient depuis plus d'un siècle à la famille d'un entrepreneur en bâtiment de l'Oise qui travaillait avec Rodin. Elle est restée pendant plus d'un siècle dans un placard.

"Une valse" de Camille Claudel en bronze se vend entre 500.000 et 800.000€

La sculpture mettait en scène, à l'origine, deux corps nus : Camille Claudel elle-même et son amant Auguste Rodin. La nudité étant impensable à l'époque, le corps de la femme a été drapé en 1892 par Camille Claudel (au château de l'Islette à Azay-le-Rideau). "Le musée Claudel qui a ouvre en début d'année possède déjà quatre "valse", et rêve d'en acquérir une cinquième. De leur aveu même, pas une n'égale celle que nous vendons" explique Aymeric Rouillac.