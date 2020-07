Le Château de Pimelles dans le Tonnerrois entièrement restauré par un particulier

Olivier Colson se souvient que la première fois qu'il s'est rendu au château de Pimelles, il a du se frayer un passage à travers la végétation. "C'était une ruine. Il y avait des fuites d'eau un peu partout et du lierre sur toute la façade." Mais rien ne pouvait le faire reculer, car depuis tout petit c'est un passionné. " Enfant j'avais des décalcomanies près de mon lit. C'était des chevaliers, c'était des châteaux forts, tout cet environnement du moyen âge."

C'est donc cette passion qui pousse ce conseiller en recrutement parisien de 57 ans à se mettre au boulot pour réhabiliter ce petit château de l'époque Renaissance. "Le plus difficile pour moi c'était lors d'un été quand je suis resté trois semaines sur un échaffaudage, à refaire une façade à la chaux. A faire des bétonnières et des bétonnières. J'ai perdu 7 kilos."

Le reportage de Damien Robine Copier

On est passé d'une ruine, à un château presque entièrement rénové

Toute la rénovation des murs, extérieur et intérieur, c'est donc lui qui s'en occupe. Mais l'électricité , l'eau , la toiture, les vitraux ou le sol , ce sont les artisans qui s'y collent. Des subventions de l'état et une souscription seront les bienvenues pour l'aider à payer les artisans et le matériel. Ce qui fait qu'aujourd'hui "c'est passé d'une ruine à une habitation où il ne manque plus que les finitions.

. - Olivier Colson

Il reste quand même encore à restaurer les murs d'enceintes du château notamment. Un chantier participatif est d'ailleurs prévu la première quinzaine d'août, avec des bénévoles passionnés de patrimoine.

L'an dernier, 500 personnes étaient venues découvrir le Château de Pimelles lors des journées du patrimoine. Les prochaines ont lieu les 19 et 20 septembre.