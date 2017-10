La Troupe Bleue de Gignac présente son "Dérap'âge" une comédie musicale inter-générationnelle

La Troupe Bleue de Gignac organise sa onzième comédie musicale, le grand "Dérap'âge". Deux heures de chants, de danses et de sketchs où les artistes sont âgés de 4 ans à 90 ans. Une osmose entre générations.

Gignac fait sa comédie musicale ! Et pas n'importe quelle comédie musicale, une comédie inter-générationnelle pour la semaine bleue. Elle existe depuis onze ans et cette année, les Gignacois se mettent en scène pendant deux heures. L'histoire ? Ils ont perdu leur metteuse en scène, Angéline partie faire Broadway. Ils se lancent alors dans l'autogestion de spectacle et ça donne... un grand "Dérap'âge". Une sorte de "Gignac a un incroyable talent".

Des acteurs de 4 à 90 ans

La "Troupe bleue", ce sont 200 bénévoles gignacois de 4 ans à 90 ans : des bénévoles indispensable pour s'occuper des costumes, des décors, de la musique, de la technique, de coller les affiches... "Quand on y a goûté, on ne peut plus s'arrêter, explique Bastien 23 ans, moi ça fait cinq ans que j'y suis et j'attends toujours le prochain spectacle. C'est une super ambiance." Même chose pour Gisèle. Elle ne dit pas son âge... mais "les enfants me disent 'Oh, tu as l'âge de ma mamie', mais je suis une mamie ! Les gamins c'est génial, ça vient vous embrasser, ça échange. Et les jeunes sont super motivés ! Il y a une ambiance du tonnerre."

C'est l'osmose entre toutes les personnes, entre tous les âges, c'est magnifique. On est reparti pour quelques années !

Salle comble

Les 250 places de la salle Somnambule de la ville de Gignac sont vite remplies à chaque représentation. Il vaut mieux réserver. Les spectateurs fidèles sortent ravis de deux heures de musique, de danses et de sketchs. "On s'est éclaté, il y en a pour tous les âges, c'est très varié. On ne s'ennuie jamais !" Le prix est libre, vous donnez ce que vous voulez à la sortie du spectacle dans de grandes urnes en carton.

Prochaines représentations :

Dimanche 8 octobre à 15 heures et 18 heures

Mardi 10 octobre à 20 heures

Vendredi 13 à 19 heures. Il vaut mieux réserver, prix libre, participation au chapeau !

