Gilbert Montagné en vedette pour la Feria de Pentecôte à Nîmes

Une Feria plus joyeuse et surtout mieux comprise, mieux transmise. La 67e édition de la Feria de Pentecôte à Nîmes se veut plus riche, plus de spectacles, de musique, d'ateliers pour les enfants et avec lieux et des moments de rencontre et de discussion autour de l'art tauromachique.

Nîmes, France

La 67e Feria de Pentecôte se déroulera aux arènes de Nîmes du 6 au 10 juin 2019. Une feria plus joyeuse et mieux partagée, c'est le souhait de la ville. Plus joyeuse avec un spectacle d'ouverture, ce sera l'arrivée de la pégoulade dans les arènes le jeudi soir. Ce sera aussi promet la ville, plus de musique de rue et de déambulations, c'est aussi Gilbert Montagné sur l'Esplanade des Arènes le dimanche soir. Une scène musicale fait son retour à la Placette. Également un village andalou avec des ateliers pour les enfants sur le boulevard Feuchères ou encore du taureau-piscine aux Jardins de la Fontaine. Et aussi une feria mieux partagée avec un gros effort de pédagogie autour de la corrida : des moments et de lieux d'explications et de rencontres, 2 corridas commentées ou encore des visites guidées "tauromachiques" dans la ville.

"Au-delà de la corrida, la Feria est d'abord une fête partagée. La pégoulade aura pour thème cette année les années 70"

Frédéric Pastor, adjoint à la tauromachie et aux festivités Copier

La ville fera aussi un effort d'accueil : l'office de tourisme met en place un espace accueil pour les visiteurs, un livret pour présenter la Feria, des affiches-programme grand format seront disposées dans les différents espaces. Et, pour plus d'identification avec le moment et le lieu, la ville propose un dress-code : jean bleu, T-shirt blanc et foulard bleu autour du cou.

Le meilleur endroit pour voir les toros ? Le corral de la ville de Nîmes répond Daniel-Jean Valade, adjoint à la culture Copier

Pour voir les toros avant la corrida, le corral de la ville de Nîmes est route de Beaucaire. Les toros seront visibles à partir du lundi 3 juin en après-midi puis ensuite tous les jours de 11 heures à 18 heures.