Gironde : 30 ans de jazz à Monségur

Monségur a beau être un petit village de 1.500 âmes, situé à l'est de la Gironde, il accueille depuis 30 ans un festival de plus en plus reconnu : les 24 Heures du Swing.

Dédié au jazz, l'événement organisé par l'Office monségurais de la culture et des loisirs attire chaque année environ 5.000 spectateurs. Pour cette édition anniversaire, de nombreuses têtes d'affiche viennent se produire telles que Joseph Ganter Trio, Florence Fourcade quartet, Laurent Robino Sextet, Eleonor Godfathers, Christian McBride Situation, Crawfish Wallet, Franck Dijeau Big Band ou encore le Monty Alexander Trio.

Monségur transformé

Pendant trois jours, 150 musiciens et 120 bénévoles rythment la vie du village qui doit s'adapter. Les routes sont bloquées, commerçants embauchent du personnel pour gérer l'affluence et les élèves de la classe jazz du collège Monségur Eléonore de Provence se produisent sur scène.

30 ans d'évolution

Il y a 30 ans, c'est une bande de copains qui lance l'idée de jouer du jazz pendant 24 heures à Monségur, puis c'est progressivement devenu trois jours complets de festival avec de grosses têtes d'affiche. Trois décennies plus tard, l'événement a bien changé et il a aussi sérieusement dynamisé le village de 1.500 habitants.