Gironde : Banksy débarque à Libourne avec une exposition "solidaire"

Banksy débarque à Libourne ! Pas en personne bien sûr puisque aujourd'hui encore l'identité du célèbre artiste d'art urbain reste inconnu mais bien via une exposition qui lui est consacrée au manège des Casernes à partir de ce samedi. Après Marseille, Sète ou Roubaix, la Banksy Modeste Collection a décidé de s'installer à Libourne pour deux semaines jours.

ⓘ Publicité

Le parcours humaniste de l'artiste

Plus de 250 œuvres et objets de l'artiste issus de la collection privée du comédien français, François Berardino dit "Beru" seront exposés. Et on sera bien loin des salles de ventes où les performances du street-artiste peuvent se vendre plusieurs millions d'euros. Là, c'est le militant qui est mis à l'honneur sur de simples palettes de bois. "Banksy, c'est un puzzle et là, on va en voir une pièce. Cet exposition raconte son parcours humaniste lui qui a toujours fait des actions en faveur des personnes en difficulté à l'image de l'achat du bateau de sauvetage Louis Michel", explique François Berardino.

Pour les connaisseurs, le collectionneur parisien a notamment récupéré pour l'occasion l'extincteur avec lequel Banksy a graffé ce navire. Une pièce unique au milieu de dizaines d'œuvres réunies depuis 17 ans : "Cela va de la carte postale à l'affiche en passant par des stickers. Il y a aussi des posters, des sérigraphies, des parutions, des livres... C'est assez hétéroclite et surtout ma collection reste très modeste comme le dit le nom de l'exposition".

L'extincteur avec lequel Banksy a graffré le bateau de sauvetage Louis Michel. © Radio France - Clément Carpentier

Des dons reversés à différentes associations

L'entrée sera gratuite comme le souhaite avant tout l'artiste britannique. En revanche, les visiteurs seront invités à faire un don comme l'explique Thierry Angles de la Banksy Modeste Collection : "Tout le monde peut donner ce qu'il veut et on a vite constaté que l'on pouvait réunir beaucoup d'argent. De l'argent que l'on reverse à des associations qui se battent tous les jours pour aider les personnes oppressées ou en difficulté."

Une grande partie des fonds sera reversée à SOS Méditerranée. Le reste ira à d'autres associations plus locales et à François Berardino pour lui permettre de continuer à agrandir sa collection. Pour rappel, l'exposition se déroulera du 29 avril au 14 mai de 11h à 19h.