La gabare "Les deux frères", classée monument historique, a trouvé preneur à la dernière minute de la vente aux enchères ce mercredi. C'est Emmaüs Gironde et les responsables de Darwin qui en ont fait l'acquisition. Les travaux de restauration s'annoncent longs et coûteux.

Le département de la Gironde désespérait de trouver un repreneur pour la gabarre "Les deux frères".Ce symbole de l'histoire maritime en Gironde est une réplique des bateaux traditionnels en bois qui servaient au transport de marchandises sur la Garonne, la Dordogne et la Charente. Elle a été construite il y a 25 ans,elle est classée monument historique, et elle appartient depuis 2007 au Département. Mais avec de plus en plus de compétences à sa charge le conseil départemental a décidé de se séparer du bateau en le vendant aux enchères sur un site spécialisé. Aucun acquéreur ne s'est manifesté jusqu'aux dernières heures de la vente hier soir et c'est Emmaüs Gironde qui l'a emporté au prix de base : vingt deux mille huit cents euros. Emmaüs s'est associé à Darwin pour décrocher ce chantier. Car la gabare est mal en point. Le montant des travaux de restauration a été estimé entre 250 mille et 450 mille euros Mais pour Emmaüs, c'est un chantier d'insertion de grande ampleur qui s'annonce.