La plage du Gressier, au Porge, est la première de Gironde à avoir bénéficié d'un plan plage, pour des aménagements modernisés et des espaces naturels préservés. La première phase des travaux s'est achevée pour la saison estivale et la deuxième commencera à l'automne.

De nouveaux caillebotis et une rampe vous mènent à la plage du Gressier (Le Porge, Gironde)

Le Porge-Océan, Le Porge, France

Au Porge, de nouveaux caillebotis vous mènent jusqu'à la plage du Gressier. Cette plage, parmi les plus fréquentées de Gironde, vient d'être réaménagée grâce à un "plan plage" mis en oeuvre par la commune et l'Office National des Forêts. Les élus souhaitaient préserver les espaces naturels tout en améliorant l'accueil des touristes et Girondins. Chaque été, le site reçoit près de 450 000 visites.

De nouvelles ganivelles protègent la dune et les promeneurs doivent emprunter l'un des cinq accès délimités. © Radio France - Lauriane Delanoë

Désormais, des clôtures protègent la dune, abîmée ces dernières années par l'érosion et les piétons. Cinq chemins d'accès à la plage ont été délimités pour les visiteurs. Les quelques restaurants et commerces ainsi que le mobilier de l'allée centrale s'intègrent mieux au paysage, grâce à l'utilisation d'essences locales comme le robinier ou le pin des Landes.

Une plage accessible aux personnes à mobilité réduite

Les habitués le remarqueront : la route a été refaite, et le parking réorganisé. 400 places pour vélos ont été créées. Vous pouvez également garer votre camping-car sur une zone de stationnement de jour. Du nouvel arrêt de bus à la plage, le site est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Les places de parking, désormais couvertes d'écorce de pin © Radio France - Lauriane Delanoë

Deuxième phase des travaux à la rentrée

Cette première phase de travaux a débuté en février dernier. La deuxième commencera à l'automne, avec l'installation d'une zone de dépôt et de tri des déchets. Puis il restera à construire le poste de sécurité pour la gendarmerie, sur l'allée centrale.

Le plan plage du Porge a coûté près d'un million d'euros, financé par la commune, la communauté des communes de la Médulienne, l'Etat, la Région et le Département. Les précédents travaux d'aménagements sur cette plage dataient de 1988. D'autres communes de Gironde, comme Lacanau et Soulac, préparent également un plan plage.

Cet arrêt de bus accessible aux personnes à mobilité réduite est l'un des nouveaux aménagements de la plage du Gressier © Radio France - Lauriane Delanoë