Le diocèse de Bordeaux vient de réunir curés et élus de Gironde pour réfléchir à la prise en charge des églises en milieu rural. Des églises bien souvent fermées, faute de prêtres, et dont il faut assurer l'entretien et la restauration.

Bordeaux, France

Comment faire en sorte que les églises de nos villages restent ouvertes et puissent accueillir touristes et fidèles ? Comment mieux mettre en valeur ce patrimoine, et puis où trouver l'argent pour assurer leur entretien et leur restauration ? Pour tenter de répondre à ces questions, le diocèse a réuni dernièrement les maires et les prêtres pour une journée de rencontres à Bordeaux, en collaboration avec la DRAC, la direction régionale des affaires culturelles. Et preuve que le sujet intéresse , les élus de 137 communes de Gironde, hors agglomération bordelaise, avaient fait le déplacement.

Il y a de moins en moins de prêtres dans nos paroisses , et du coup, plus personne pour veiller sur les églises, propriétés de l'Etat, mais affectées aux paroisses. Résultat : ceux qui veulent y pénétrer y trouvent souvent portes closes. Des exemples ont été présentés : dans certains villages, ce sont les paroissiens, ou des passionnés d'histoire locale, qui se relaient pour assurer des permanences.

C'est un combat de tous les jours, car souvent , dans les petits villages, on pense : si on ouvre nos églises, on va nous voler des choses. Il faut prendre ce risque , car c'est une richesse qu'il faut transmettre. Ce sont aussi les derniers lieux de silence dans notre société. Il faut donc faire appel à toutes les bonnes volontés, pour ouvrir, ne serait-ce qu'un petit peu. - le père Gérard Faure, vicaire général pour les terres de Gironde, curé de Cavignac et du Cubzaguais.

"Jésus préfère être dérangé que s'ennuyer tout seul dans son église" le père Gérard Faure, vicaire général du diocèse de Bordeaux Copier

La commune de Fronsac n'a pas ce souci . Son église romane, du douzième siècle,, est ouverte toute la journée , car il y a un prêtre à demeure. Ce qui fait que "les gens qui visitent le vignoble peuvent s'arrêter pour visiter l'édifice", explique Jean-François Grelaud, le premier adjoint. Cette église, classée aux Monuments Historiques , peut donc bénéficier, pour les travaux de restauration, des aides de l'Etat, mais il faut malgré tout trouver de l'argent .

"On a toujours assuré l'entretien courant, toujours fait en sorte que l'église ne tombe pas en ruines. Mais on sait très bien que nos moyens vont se réduire , avec la baisse des dotations de l'Etat, et va se poser la question du financement des futurs travaux. - Jean-François Grelaud, premier adjoint à Fronsac.

Au cours de la journée d'échanges entre les curés et les élus girondins - Diocèse- Jean-Michel Petaux -

La situation est encore plus délicate pour les communes dont l'église n'est pas classée. Pour elles, les solutions passent par des aides des collectivités, le financement participatif ou le mécénat.

C'est une grosse charge pour les communes, mais il faut avoir conscience que c'est un investissement culturel, touristique et culturel, facteur de développement des territoires. Il faut voir les églises non pas comme un inconvénient, mais comme un avantage. - Florie Allard, conservatrice des Monuments Historiques à la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

"Un patrimoine à faire vivre, et à financer" Copier

Il a également été question lors de cette journée de réflexion des initiatives prises ici ou là en Gironde pour mieux mettre en valeur ce patrimoine; ainsi, dans le pays foyen, chaque début juillet, a lieu la nuit des églises, organisée par la communauté catholique et la communauté de communes.

Lors de la table ronde sur le financement de la restauration des églises - Diocèse de Bordeaux - Jean-Michel Petaux

Et puis a été posée la question du mobilier et de l’inventaire de ce patrimoine. Qui doit le recenser ? Qui protège ou restaure ? Quel financement ? À qui appartient tel ou tel mobilier selon la loi de 1905 ? Quelle procédure doit être respectée par le maire ou le curé en cas de modification du mobilier (tableau, mobilier liturgique, etc.) ? Des points abordés lors des différentes tables rondes.