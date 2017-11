Gironde : la commune de St Pierre d'Aurillac s'intéresse à ses soldats morts pendant la Guerre 14-18

A Saint Pierre d'Aurillac, près de Langon, une association s'est donnée pour mission de mettre une histoire derrière les noms inscrits sur le monument aux morts. A l'occasion de la commémoration de l'Armistice, qui mit fin à la Première Guerre Mondiale, elle présente le fruit de ses recherches.

A Saint Pierre d'Aurillac, près de Langon, les membres de l'association In Vidéo Veritas se sont plongés dans les archives nationales et départementales pour connaitre l'histoire des quarante poilus du village tombés pendant la Grande Guerre.

Les recherches ont été lancées en 2014, à l'occasion du centenaire du déclenchement de la Guerre 14-18 . Il s'agit de savoir qui étaient ces soldats tombés pour la France, dans quelles circonstances ils ont perdu la vie, mais aussi de retracer l'histoire des veuves, des orphelins et de ceux qui ont réchappé des combats.

Pour partager le fruit de ces recherches, l'association organise tout au long du mois de nombre une série de manifestations.

"Chaque année, pour le 11 novembre, on prononce les noms de ces 40 morts, sans savoir qui ils étaient. On est donc parti à la recherche de tous ces morts. Grâce à la numérisation des Archives, on a retrouvé leurs traces : des jeunes , qui se sont faits descendre dès septembre 19014. Il y a aussi l'histoire de ces deux gars, partis le même jour et morts le même jour. - Francis Lacroix, le président de l'association In Vidéo Veritas.