Gironde : la fête des boeufs gras à Bazas, une tradition qui dure depuis le Moyen Age

18 bœuf gras vont défiler ce jeudi dans les rues de Bazas, pour la traditionnelle fête organisée le jeudi précédent le mardi gras. L'occasion pour les éleveurs de mettre à l'honneur cette race bovine spécifique qui s'élève de la Gironde au massif Pyrénéen.

La ville de Bazas, dans le Sud Gironde, fête ce jeudi ses bœufs gras. C'est une fête traditionnelle qui se déroule chaque jeudi précédent le mardi gras. Elle met à l'honneur la race bovine bazadaise. Une race qui s'élève de la Gironde au massif pyrénéen.

Une tradition vieille de 7 siècles

C'est en 1283 que le premier défilé a lieu dans les rues de Bazas, alors cité d'Aquitaine importante sous le règne du roi d'Angleterre Edouard 1er. Les bouchers ont alors le privilège de faire défiler leurs bœufs. Une tradition qui va se perpétuer jusqu'à nos jours, en ajoutant un concours de la plus belle bête. Le déroulement de la fête n'a pas changé en 732 ans. Les plus beau spécimen se retrouvent à la pesée avant de défiler. Les bœufs parés de leurs couronnes fleuries et leurs rubans colorés marchent alors au son des fifres et des tambours.

Une prime pour motiver les éleveurs

18 boeufs vont défiler cette année, une participation record obtenu grâce à la prime versée depuis un an par la municipalité de Bazas avec l'aide de l'association pour la sauvegarde de la tradition des bœufs gras. La fête représente un travail supplémentaire pour les éleveurs dans un secteur déjà en crise financière. Ils doivent donc consacré du temps à la sélection des bêtes, à la décoration...La mairie et l'association ont donc décidé de leur verser une prime pour les soutenir dans leur démarche.

Le bœuf de Bazas : une viande d'exception

La spécificité de la viande de Bazas est notamment lié à son côté persillé : il s'agit de filaments de gras qui parcourent le muscle et en fondant lorsque la viande est grillée, c'est ce qui va rehausser le goût.