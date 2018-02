Bordeaux, France

Gabare cherche propriétaires désespérément : "Les Deux Frères" est une réplique de ces bateaux traditionnels en bois qui servaient au transport de marchandises sur la Garonne , la Dordogne et la Charente. Construite il y a 25 ans, d'après un modèle datant de la fin du dix-neuvième siècle - seules quelques pièces d'origine ont été conservées - cette gabare, classée monument historique, appartient depuis 2007 au Département , qui a décidé aujourd'hui de s'en séparer.

Le bateau a été mis aux enchères sur un site spécialisé sur Internet au prix de 22.800 euros. Mais la vente s'est terminée ce mercredi soir , et aucun repreneur ne s'est manifesté . Le montant des travaux de restauration a été estimé entre 250 mille et 450 mille euros de travaux par l'expert qui a examiné le bateau.

La quille de la gabare "Les deux frères" © Radio France - Conseil départemental de Gironde

L'état de cette gabare, remisée depuis deux ans dans les hangars des chantiers de Tramasset, au Tourne, à 20 kilomètres en amont de Bordeaux, n'a cessé de se dégrader. Tout est à refaire : la quille, le mât, le pont, les pavois , mais aussi le moteur et le système électrique.

Nous allons soit relancer la vente, soit entamer un dialogue plus serré avec ceux qui nous ont contacté depuis un an et demi ou lors de cette cession. Ce qui est le plus important pour nous, ce n'est pas tant le prix de la cession, que le projet du repreneur." - Frédéric Perrière, le directeur général adjoint du conseil départemental de Gironde, chargé des territoires.

Plusieurs organismes se sont montrés intéressés, comme une association de Brest, la communauté d'agglomération de Royan ou la commune de Tonnay-Charente. Des associations d'insertion, ou des chantiers de charpente marine se sont également manifestés. Le département dit ne plus avoir la possibilité, selon la loi qui définit les compétences entre les différentes collectivités, - de gérer et de faire naviguer ce bateau. Mais promis, cette vente ne se fera pas à n'importe quelles conditions.

"Si possible, qu'elle reste en Gironde"

Philippe Dorthe, le conseiller départemental socialiste de Bordeaux, était le président du Comité départemental du Tourisme, à l'époque où "Les deux frères" servaient à des opérations de promotion touristique. Selon lui, le bateau "aurait été vendu plus facilement s'il avait été régulièrement entretenu, et nous en portons la responsabilité collective". Il fait aussi partie de ceux qui estiment que cette gabare, fleuron du patrimoine maritime local, doit rester si possible en Gironde.

Je ne suis pas contre une cession au privé, et il y a beaucoup de possibilités pour redonner vie à ce bateau : il pourrait intéresser un grand château viticole, ou Nobert Fradin, le promoteur du musée de la mer. Pour un euro symbolique, il pourrait aussi être cédé à une association ou à un chantier naval. "Les deux frères" peut continuer à vivre - Philippe Dorthe, conseiller départemental socialiste.

Cette gabare a effectué sa dernière sortie publique en octobre 2014, lorsqu'elle a escorté l'Hermione port de la Lune lors de sa venue à Bordeaux. Elle avait aussi participé à différents rendez-vous, comme le Grand Pavois, à la Rochelle.