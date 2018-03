Le Bouscat, France

C'est la plus grande manifestation littéraire en France : le Salon du Livre, à Paris, se tient depuis jeudi et jusqu'à lundi soir. 3.000 auteurs vont à la rencontre de leurs lecteurs . Une cinquantaine d'éditeurs de Nouvelle-Aquitaine participe à l'événement, à la fois à l'espace Librairie et sur le stand du Conseil Régional.

Parmi ces maisons d'éditions, Finitude, basée au Bouscat . Cette petite maison d'édition a changé de dimension depuis l'énorme succès il y a deux ans d'un de ses livres "En attendant Bojangles", premier roman d'un inconnu, Olivier Bourdeaut. 300 mille exemplaires ont été vendus .et presque autant depuis que le livre est sorti en poche, chez Folio, au printemps.

France Bleu Gironde : votre présence au Salon du Livre Paris est-elle indispensable, est-ce un passage obligé pour vous?

_Emmanuelle Boizet, co-fondatrice de la maison Finitude : _oui, parce que quand on est éditeur en province, c'est tout à fait utile et tout à fait agréable d'avoir un bureau à ciel ouvert, dans les allées du Salon, à Paris. Cela nous permet de voir nos auteurs, de prendre des rendez-vous, mais aussi de croiser d'autres auteurs, des journalistes, tous les intervenants du monde du livre, en fait.

Le temps fort reste-t-il les dédicaces de leurs livres par les auteurs ?

Incontestablement, le public est là pour cela, pour rencontrer les auteurs. Il y a aussi toutes les manifestations organisées par le Salon - les rencontres, les tables rondes -, mais on se rend compte que le public vient aussi pour rencontrer les éditeurs eux-même; ça les intéresse beaucoup, ils aiment qu'on leur explique , ce que l'on fait, quelle est la vie d'un livre, depuis le manuscrit qu'on reçoit par la poste, jusqu'au moment où il se retrouve sur les tabvles des libraires.

Le public est friand de ces discussions, mais nous aussi, car finalement, c'est un métier où l'on est souvent enfermé dans un bureau, avec peu de contacts avec les lecteurs de nos livres, et de temps en temps,ça permet de parler avec eux, de voir leurs réactions face à nos livres. C'est très instructif de voir leurs réactions en direct.

Qu'est ce qui a changé pour vous depuis le succès d'"En attendant Bojangles', le livre d'Olivier Bourdeaut ?

D'abord, nous avons embauché; Jusque là, nous travaillions à deux, mon mari Thierry et moi. Une troisième personne, une assistante d'édition est venue nous rejoindre. Et puis ce qui a changé, c'est la qualité des manuscrits que l'on reçoit : de plus en plus, Finitude fait partie des maisons à qui on envoie des manuscrits en première intention. Très souvent, les auteurs débutants envoient leurs textes aux très grosses maisons qu'ils connaissent bien, comme Gallimard, Grasset, le Seuil ou Actes-Sud, avant de penser à des maisons de la taille de la nôtre. Maintenant, on a passé un palier; on reçoit des meilleures choses, des choses intéressantes. Enfin, ce qui a changé, c'est le regard porté sur nous par le public, les journalistes et les libraires, ça a donc changé beaucoup de choses ...

Les auteurs rêvent-ils de rééditer avec vous le conte de fées arrivé à Olivier Bourdeaut ?

Sans doute, mais vous avez aussi ce type de réactions de la part d'autres "petits" éditeurs, des éditeurs de notre taille, qui se disent : c'est possible. C'est amusant, j'ai un certain nombre de mes collègues qui nous ont dit : ça donne de l'espoir, la littérature est encore un domaine où tout n'est pas dans les mains des grosses maisons, tout n'est pas joué d'avance , et il peut y avoir de fantastiques surprises, de fantastiques opportunités, il a effectivement des contes de fée qui se produisent quelquefois.

Le deuxième livre d'Olivier Bourdeaut, Pactum Salis, est sorti en janvier, mais il ne rencontre pas le même succès ...

C'est vrai, il ne marche pas aussi bien, mais il ne pouvait pas marcher aussi bien. D'abord, parce que pour un deuxième roman, c'est toujours plus difficile, les lecteurs et les professionnels attendent l'auteur au tournant; en plus, on est quand même dans un pays où un très gros succès agace un peu, on n'a pas forcément envie de louer un auteur qui a très bien réussi. Et puis Olivier Bourdeaut, c'est très courageux de sa part et on l'a totalement soutenu dans cette démarche, a décidé de faire un livre totalement différent. Il n'a pas voulu surfer sur la vague de son succès, recommencer avec une histoire très semblable. IL est passé à autre chose, une histoire qui lui tenait à coeur, beaucoup plus masculine, et même si le succès est moins immédiat que pour Bojangles, on s'aperçoit que petit à petit, les lecteurs continuent à le suivre et à lui garder leur confiance.

Olivier Bourdeaut est ce dimanche après-midi en dédicace sur le stand de Finitude, au Salon du Livre Paris