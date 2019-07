Gironde - Lacanau : où sont passées les vagues ?

Lacanau, France

"Les bons surfeurs, ils sont en train de se ronger les ongles, de se coucher trop tard le soir parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas à se lever le matin !" Cédric Grèze plaisante mais au fond, il se morfond comme ses compères surfeurs confirmés. A Lacanau, spot bien connu des surfeurs et candidat aux épreuves de surf pour les Jeux Olympiques 2024, on attend des vagues plus importantes depuis presque un mois. "On est à trente, quarante centimètres en moyenne" ajoute Cédric. Pas assez pour cet ancien champion de France. Pour les élèves de son école de surf HCL, en revanche, les conditions sont bonnes. "Pour les débutants, c'est parfait."

Les petites vagues n'empêchent pas la pratique, surtout des plus jeunes. © Radio France - Camille Huppenoire

Prof de surf au Lacanau Surf Club, Arthur se console aussi avec les cours donnés aux jeunes. Originaire de La Réunion, le jeune homme s'ennuie un peu avec ces petites vagues. Et pas question d'aller chercher une houle plus forte ailleurs, l'épisode, rare, d'océan presque plat a lieu jusque dans les Landes. Les petits surfeurs qu'Arthur encadre, eux, s'éclatent.

Ils ont une première approche qui est vachement sympa, plutôt que ce soit la tempête et qu'il y ait des énormes vagues... - Arthur, prof de surf

Le petit Camille, qui commence à bien maîtriser sa planche, n'est pas tout à fait d'accord avec son moniteur..."Moi je préfère moyennes vagues, parce que ça c'est plutôt petit...et immense vague ça devient dangereux." Trop hautes, pas assez, décidément, la vague parfaite se fait désirer...heureusement, Arthur sait comment occuper ses troupes quand l'océan est vraiment trop plat. Même s'il faut parfois troquer la planche de surf contre celle du paddle.