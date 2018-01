En décembre dernier, les maires de Pessac, Talence et Gradignan ont décidé de ne plus accueillir le Raggae Sun Ska sur le campus universitaire bordelais. Alors pour sa 21ème édition, le premier festival de raggae en France s'installe de nouveau dans le Médoc.

Gironde, France

Même si les maires de Pessac, Gradignan et Talence n'en veulent plus, à cause notamment de nuisances sonores selon les communes, le festival Raggae Sun Ka aura bien lieu les 3, 4 et 5 Août avec Jimmy Cliff en tête d'affiche. Une 21ème édition prévue dans sa terre d'origine le Médoc où s'est tenu le festival de 1998 à 2013. Plus précisément sur le domaine de Nodris sur la commune de Vertheuil.

Un nouveau site qui accueillera moins de festivaliers

L'année dernière sur le campus universitaire bordelais, l’événement a réuni, sur trois jours, 65.000 festivaliers. Dans le Médoc, le nouveau site pourra accueillir "pour le moment entre 10.000 et 12.000 festivaliers par jour contre 27.000 l'année dernière" explique Fred Lachaize, le directeur du festival, et poursuit "même si nous travaillons encore au calibrage de la manifestation; peut-être que dans deux mois on pourra annoncer entre 15.000 et 17.000 festivaliers"

"Cette décision d'urgence nous amène aussi à travailler dans l'urgence"

Même si le festival a trouvé cette solution du nouveau site dans le Médoc pour ne pas annuler l’événement cette année, Fred Lachaize explique ne pas pouvoir "partir sur une grosse jauge pour cette manifestation puisque cette décision d'urgence [ prise mi-décembre] nous amène aussi à travailler dans l'urgence avec les services concernés comme l'Etat, le département, les communautés de communes pour bien calibrer la manifestation" .

Alors que le festival est actuellement en retournement, à la suite de difficultés financières, cette solution d'urgence entraîne "des coûts plus importants que dans les budgets initiaux", pour la location du terrain notamment.

Monter et définir le business plan d'un événement comme celui-là à si peu de mois d'intervalle ce n'est vraiment pas facile. La décision des mairies de la métropole bordelaise, de ne plus accueillir le festival, n'est vraiment pas évidente pour l'opérateur culturel que nous sommes" Fred Lachaize- directeur Raggae Sun Ska

Le domaine de Nodris sur Vertheuil, choisi pour accueillir le festival et ses bureaux, est aussi un lieu pressenti pour servir de pôle culturel au territoire médocain. Un projet qui pourrait voir le jour en 2019.