Gironde : le mascaret attire toujours autant de passionnés à Saint-Pardon dans le Libournais

Le mascaret est de retour ce week-end à Saint-Pardon dans le Libournais. Cette vague de rivière se produit plusieurs fois par an sur ce spot et est provoquée lors des gros coefficients de marée. Elle passe à des heures précises chaque jour, et attire toujours autant les passionnés.

En surf, kayak ou paddle... tout est bon pour prendre le mascaret ! Ce phénomène naturel a lieu dans une soixantaine de sites dans le monde et sur la Dordogne en Gironde. La vague de rivière passe à Saint-Pardon dans le Libournais plusieurs fois par an. Des dizaines de passionnés viennent admirer le spectacle au petit port, surtout pendant la saison estivale.

Gironde : les surfeurs prennent le #mascaret à Saint-Pardon dans le Libournais. pic.twitter.com/J0Jjl4qR2e — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) July 22, 2017

"C'est formidable à voir ! L'eau du fleuve est très calme et d'un coup il y a cette vague qui arrive et qui remonte prend toute la largeur du fleuve" — Patrick, spectateur

"Avec tous les surfeurs dessus c'est vraiment génial" se réjouit Patrick, habitant de Saint-Sulpice-et-Cameyrac. Copier

_"Je l'ai eue sur un peu plus de la moitié je pense, r_aconte Camille une surfeuse bretonne qui tente pour la troisième fois le mascaret. C'était une super expérience, c'est une sensation de glisse sur la longueur, on prend beaucoup de plaisir !"

Des amateurs de glisse après le passage du mascaret. © Radio France - Mélanie Juvé

Beaucoup de monde vient admirer ce phénomène naturel. © Radio France - Mélanie Juvé

"Il y a toujours autant de monde pour venir le voir, ça fait vivre un peu notre village, apprécie Matthieu habitant de la commune. On ne s'en lasse pas le cadre est magnifique."

Voici les horaires précis du passage du mascaret.