Bassin d'Arcachon

Le passage du père noël en avance, c'est une tradition depuis plus de 30 ans dans la commune. Au fil des ans, ses apparitions en patins à glaces, en canoë kayak ou encore en montgolfière ne passent pas inaperçues. Cette année, il est arrivé avec ses rennes et son traîneau comme c'est écrit dans les légendes. Il a été reçu comme une rockstar par petits et grands.

Il a paradé dans les rues d'Andernos © Radio France - Seina Baalouche

Le Père Noël était accompagné de créatures magiques qui ont ravi les enfants © Radio France - Seina Baalouche

Petits et grands étaient présents © Radio France - Seina Baalouche