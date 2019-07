Gironde : c'est reparti pour le spectacle de la bataille de Castillon

L'événement, qui revient chaque année depuis plus de 40 ans, doit rassembler plus de 30 000 spectateurs sur la saison 2019.

Belvès-de-Castillon, France

Le spectacle de la bataille de Castillon a redémarré cet été avec 15 représentations jusqu'au 24 août.

Le rendez-vous est donné, comme chaque année, au pied du château Castegens à Belvès-de-Castillon, à l'est de Libourne. C'est ici même qu'a eu lieu la célèbre bataille qui a mis fin à la guerre de Cent Ans en 1453 avec la victoire des Français sur les Anglais. C'est aussi cet événement qui a permis de rattacher l'Aquitaine au royaume français après trois siècles d'appartenance à la couronne anglaise.

En tout, 600 bénévoles, dont 400 comédiens et 40 cavaliers, ont répété le spectacle depuis mi-mai pour être prêts le jour J.

Franck a rejoint la troupe des comédiens depuis l'année dernière. Il joue le rôle du père-abbé. © Radio France - Louise Buyens

"Nous sommes les saltimbanques". © Radio France - Louise Buyens

40 chevaux participent au spectacle. © Radio France - Louise Buyens

Une nouvelle cavalerie et des combats spectaculaires

Même si l'issue de la bataille est connue de tous, des décors, costumes, rôles et scènes changent chaque année. La principale nouveauté de cette édition ce sont les chevaux. Pour une quinzaine d'entre eux, c'est une première sur scène et ils ont une particularité : ils sont issus d'un club de horseball, il s'agit d'un sport équestre de contact. Ils ont l'habitude du contact et du bruit, ce qui représente un vrai avantage dans un spectacle qui met en scène des canons, des explosions et des batailles à cheval.

Eric Le Collen, le metteur en scène, règle des détails avec Franck Reyne, le directeur équestre (à cheval). © Radio France - Louise Buyens

Pour Serge Ruaud, le président de l'association Castillon 1453 qui est à l'origine du spectacle, ce dispositif impressionnant plaît beaucoup au public.

En tout, plus de 30 000 spectateurs sont attendus sur toute la saison qui comprend 15 dates :

Les 19, 20, 25, 26 et 27 juillet.

Les 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 23 et 24 août.

Le spectacle dure 1h35 et démarre à 22h30. Un avant-spectacle a lieu à partir de 19h.