Gironde : les vins de Blaye-Côtes de Bordeaux fêtent le printemps tout le week-end

Le Printemps des Vins de Blaye-Côtes de Bordeaux se déroule ce samedi et dimanche à la Citadelle de Blaye. 80 vignerons y participent. 15 000 personnes sont attendues.

C'est une manifestation grand public pour promouvoir les vins de Blaye-Côtes de Bordeaux. La 23è édition du Printemps des Vins de Blaye-Côtes de Bordeaux se tient tout le week-end. 80 vignerons vont participer sous chapiteau et dans 4 salles de la Citadelle à des dégustations mais aussi à des ateliers comme l'atelier du vin pour créer sa propre cuvée ou encore l'atelier cuisine pour apprendre à assembler les mets et le vin. A celà se rajoutent des baptèmes de l'air en hélicoptère, des animations musicales et des visites de la Citadelle.

Un vignoble à l'image familiale

Les vins de Blaye-Côtes de Bordeaux profitent de la manifestation pour soigner leur image de proximité avec le consommateur. Les propriétés sont plutôt familiales et produisent des vins accessibles à tous les budgets avec une moyenne de 7 euros la bouteille. La vente directe est très développée. Plus de 90% des domaines font du vin rouge (70% en Merlot) et autour de 10% du blanc (cépage Sauvignon). Il s'agit de vins dont la qualité a nettement progressé ces dernières années et qui sont à consommer rapidement. Lors de la manifestation, un vigneron peut vendre jusqu'à 600 bouteilles.

Les dégustations rencontrent toujours beaucoup de succès - site printemps-vins-blaye.com

Un succès qui ne se dément pas

L'an dernier le Printemps des Vins de Blaye-Côtes de Bordeaux avait attiré 15 000 visiteurs, dont une majorité venue de la métropole bordelaise. Une affluence souvent liée aux conditions météo !

