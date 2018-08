Castillon-la-Bataille, France

Chaque été, la reconstitution historique de la bataille de Castillon attire les foules en Gironde. Et cette année 2018, c'est avec plaisir qu'Hervé Poeydomenge a accepté d'en habiller les personnages. Grâce à un mécénat du château Angélus, les organisateurs du plus grand spectacle estival de Nouvelle-Aquitaine ont pu faire appel à ses services.

Pour la bataille de Castillon, il dessine puis crée douze costumes du 15e siècle. Il renouvelle ainsi la garde-robe des personnages de Talbot, Jean de Foix, Lord de l'Isle ou encore deux saltimbanques.

Le croquis du costume de Jean de Foix. © Radio France - Mélanie Juvé

Les croquis des deux saltimbanques. © Radio France - Mélanie Juvé

"Un jour vous serez hyper fières"

Hervé Poeydomenge a travaillé pendant plusieurs semaines avec les couturières bénévoles à Castillon la Bataille. "Ça a été une grande histoire avec les dames de l'atelier. La plus jeune doit avoir 63 ans. J'ai adoré travailler avec elles." sourit Hervé Poeydomenge. Le costumier de renom a notamment travaillé au Grand Théâtre de Bordeaux et pour des opéras allemands et autrichiens. Mais aussi pour la production de la série "Versailles" et le film "Astérix aux Jeux Olympiques".

Et à Castillon la Bataille, il a pris plaisir à transmettre son savoir-faire : "Elles avaient une vision du moyen-âge un peu élastique ! Je leur ai amené mes bouquins, on a feuilleté des livres et je leur ai recommandé des films à voir. Puis on s'est mis à travailler !"

Les croquis de Talbot et Lord de l'Isle. © Radio France - Mélanie Juvé

"Je leur ai dit qu'on allait coudre les encolures et les manches à la main... au début elles m'ont regardé avec des yeux ronds ! Puis je leur ai dit : un jour vous serez hyper fières de ce que vous avez fait... et là j'ai senti que je les avais dans la poche !" — Hervé Poeydomenge, costumier

"On était tristes quand on s'est quitté!'" raconte Hervé Poeydomenge Copier

Ce fan des reconstitutions historiques populaires espère pouvoir à nouveau collaborer pour la bataille de Castillon, l'année prochaine. Si c'est le cas, il s'attaquera aux costumes des figurants.