Gironde : un court métrage produit à Cenon nominé aux Césars ce vendredi soir

La 42è cérémonie des Césars a lieu ce soir. Dans la catégorie court métrage, le film Maman(s) de la cinéaste Maïmouna Doucouré est en lice. Il produit par la Société "Bien ou bien production" qui est installée à Cenon au Rocher de Palmer.

C'est la grand messe du cinéma français ce vendredi soir. La 42è cérémonie des Césars a lieu ce soir en direct et en clair sur Canal Plus. Une soirée dédiée à Jean-Paul Belmondo âgé de 83 ans. Parmi les actrices nominées Isabelle Huppert, Marion Cotillard et Virginie Efira. Chez les acteurs, François Cluzet, Pierre Niney ou encore Omar Sy.

Cette cérémonie c'est aussi un formidable coup de projecteur donné pour les films plus fragiles et qui ne sont pas diffusés dans les circuits habituels. C'est le cas des courts-métrages. Dans la catégorie court métrage, le film Maman(s) de la cinéaste Maïmouna Doucouré est en lice. Un film très puissant sur la polygamie produit par la société "Bien ou bien production" qui est installée à Cenon au Rocher de Palmer. C'est la première fois que cette entreprise girondine est présente à la soirée des Césars. Mais ce film a déjà été distingué l'an dernière à des grands festivals d'Amérique du Nord, Sundance et Toronto.