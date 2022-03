Girondins de Bordeaux : Benoît Costil va porter plainte après les accusations de racisme

Le gardien des Girondins, Benoît Costil, va porter plainte après les accusations de racisme proférées par les Ultramarines, le principal groupe de supporters du club, une information de nos confrères de 20 Minutes, qui nous a été confirmée.

Tout s'est déroulé dimanche 20 mars durant le match face à Montpellier au Matmut Atlantique. Lors de la première mi-temps, alors le gardien bordelais réprimandait le défenseur Anel Ahmedodzic, le Virage sud s'est met à le siffler. A la pause, après une altercation avec Florian Brunet, le leader des Ultramarines, Benoît Costil est rentré dans les vestiaires sous les insultes et les jets de bouteille.

Dans la soirée, les Ultramarines poursuivent leurs allégations sur Twitter, à travers deux tweets qui visent aussi l'ex-capitaine Laurent Koscielny.

Longtemps resté silencieux, le club a communiqué une réaction officielle mardi soir dans Sud Ouest et l'Equipe : "Le Club a été informé de l’existence d’allégations concernant des comportements inacceptables et des propos à caractère raciste qui auraient pu être tenus par des salariés du Club. De tels agissements seraient en contradiction totale avec les valeurs portées par le club et ses joueurs. Toutefois à ce jour aucune pièce visant à étayer ces allégations n’a été portée à la connaissance du Club qui, par principe, entend faire preuve de la plus grande prudence et se doit de rappeler la nécessité de respecter le principe de présomption d’innocence. L’heure n’est pas à la polémique, alors que l’ensemble du club doit se concentrer sur son objectif sportif. Si de telles accusations devaient se révéler fondées, le Club en tirerait immédiatement toutes les conséquences appropriées."

Suite à ces évènements Benoît Costil a réuni ses coéquipiers ce mercredi matin pour leur demander si l'un d'eux avait quelque chose à lui reprocher. Aucun joueur n'a relevé.