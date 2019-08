Girondins de Bordeaux : la désillusion des supporters envers les investisseurs américains

Dernier match amical ce dimanche 4 août contre Gênes pour les Girondins de Bordeaux et les perceptives du club restent flou aux yeux des supporters à une semaine de la reprise du championnat. Avec un mercato frileux, les fonds d'investissement américain ont du mal à convaincre.

Bordeaux, France

Ce dimanche 4 août le club bordelais accueille à 20 h 45, au stade Matmut Atlantique, le club italien de Gênes pour un dernier match amical avant la reprise du championnat prévue, elle, le 10 août à Angers. Un dernier tour de chauffe donc pour l'effectif de Paulo Sousa qui peine à satisfaire les supporters.

En neuf mois, le rachat du club girondin par les fonds d'investissement américain General American Capital Partners (GACP) et King Street n'a pas porté ses fruits dans le cœur du public bordelais. Beaucoup restent sceptiques sur la réussite de la saison à venir, et les derniers résultats en match amical sont loin de les rassurer.

Des supporters dans le doute

"On est dans l’incertitude... La saison dernière, ça c'est très mal passé. Là, les matchs amicaux montrent quelques lacunes des Girondins", soupire Yanis, 18 ans, supporter des Bordelais depuis tout petit. Sur les cinq dernières rencontres disputées en juillet, quatre ont été perdues. Pablo, 20 ans, encaisse de moins en moins ces bévues, et hésite même à retourner au stade pour supporter son équipe. Le jeune homme n'a aucune confiance dans les investisseurs américains : "Ils veulent juste faire du profit sur notre club, ils n'ont pas d'ambition sportive."

Le pari de la jeunesse critiqué

"Ils ont fait venir des jeunes, donc pour l'instant on n'a pas beaucoup de joueurs d'expérience, ils en ont promis d'autres, mais on les attend toujours", critique Jolan, 27 ans, supporter depuis le titre de champion de France de 1999. Faute de moyens financiers, les dirigeants bordelais parient sur de jeunes joueurs talentueux pour en tirer une plus-value à la revente. Le montant du déficit que le club doit combler est estimé à 30 millions d'euros , avec des recettes de 70 millions d'euros envisagées par les dirigeants et validées par la DNCG, le gendarme financier du football français, le 12 juin dernier.

Le seul grand nom qui circule est Laurent Koscielny, défenseur d'Arsenal, dont la venue est loin d'être acquise tant son dossier tarde à se confirmer à Londres. Le club girondin met en avant le joueur sud-coréen Hwang Ui-Jo, acheté deux millions d'euros mais qui doit faire ses preuves dans l’Hexagone. "Il arrive d'un autre continent et du coup il va avoir un temps d'adaptation d'une demi-saison au moins. Il a montré ses preuves au Japon, mais en Europe, pas encore", estime Mathieu, supporter.

Les ambitions du club de revenir en Ligue Europa sont donc mises entre parenthèses car pour y accéder, les bordelais devront arriver au moins à la cinquième place au classement du championnat.