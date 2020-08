Gisacum, étape d'un tour de la Gaule romaine de 6.000 kilomètres

Deux Héraultais ont initié un tour de la Gaule romaine. En un mois, Yannick Maillot et Cassiopée Carissimi vont visiter 41 sites en France, mais aussi en Belgique et en Suisse. En Normandie, ils ont fait étape à Lillebonne et à Gisacum au Vieil-Évreux.

"On a tendance à considérer les Romains comme une civilisation méditerranéenne" avance Yannick Maillot et pourtant "ils ont bien avancé sur l'ouest de l'Europe et ils ont laissé de très beaux vestiges". C'est le cas en Normandie, avec le théâtre romain de Lillebonne (Seine-Maritime) "le mieux conservé du nord de la Gaule" et à Gisacum au Vieil-Évreux. Avec ce tour de la Gaule romaine, l'objectif est de "mettre en lumière le patrimoine gallo-romain qui est parfois difficile à appréhender par le grand public" avance Yannick Maillot qui salue à Gisacum la mise en valeur des thermes et du site :

C'est vraiment un grand sanctuaire et un grand ensemble qui permettent de mieux comprendre comment s'organisait le territoire dans cette Normandie romaine - Yannick Maillot

Une vue des thermes de Gisacum © Radio France - Laurent Philippot

Le parcours est ludique et pédagogique. La visite permet de se mettre à la place d'un Romain lors d'un rituel aux bains.

REPORTAGE : à la découverte des thermes avec Yannick Maillot Copier

Yannick Maillot et Cassiopée Carissimi devant les thermes de Gisacum © Radio France - Laurent Philippot

Un tour de Gaule à cause du Covid-19

Les deux Héraultais, originaires d'Agde, sont à la tête d'Agathé Temporis, auto-entreprise spécialisée dans la recherche et la médiation en histoire des techniques et plus particulièrement l'architecture et l'ingénierie dans l'Antiquité grecque et romaine."Je devais faire des animations tout l'été et à cause de la crise du coronavirus, on a eu beaucoup d'annulations" explique Yannick Maillot.

La saison s'est totalement vidée de ses interventions sur les sites et les musées

D'où l'idée de ce tour de Gaule romaine qui leur trottait dans la tête depuis un moment, "ça permet à la fois de se présenter aux musées et aux sites". Le couple rend ensuite compte de ses visites sur sa page Facebook "Notitiae Historiarum".

La ville gallo-romaine de Gisacum, à 7 kilomètres de Mediolanum Aulercorum (Évreux), est ouverte du 1er mars au 15 novembre. L'accès au centre interprétation et au jardin archéologique est gratuit.

