Glacière et coffre de toit : ça sent les vacances, sur les routes du Gard et de l'Hérault

Plus que quelques heures avant de plonger dans l'eau salée, l'odeur de la crème solaire - ou glacée. Ce samedi, les juillettistes débarquent sur les plages du Gard et de l'Hérault. La circulation est dense, classée orange dans le sens des départs. Si on attendait moins de monde que les années précédentes sur l'autoroute A9, l'aire de repos d'Ambrussum est pleine à craquer, dès 10 heures du matin.

Un village de détente sanitaire

Un parfum de vacances, et ce, même en chemin : Vinci Autoroutes déploie ses agents sur le parking. En cadeau de bienvenue, un éventail, et un peu de gel hydroalcoolique. Puis, si vous le souhaitez, Caroline Jourdain vous mènera vers le village de détente #BienArrivé. "Les années précédentes, nous faisions des activités sportives, des activités favorisant les rencontres... cette année, nous misons sur le sanitaire. Il faut que nos clients partent en vacances sereins." Les tables de pique-nique sont espacées de plusieurs mètres.

Une collaboration avec des produits de région

Guilhem n'est pas habitué aux aires d'autoroutes : pourtant, pour palier les pertes dues au coronavirus, l'apiculteur est venu y vendre son miel en ce weekend d'arrivée de vacanciers. "On me demande surtout quels sont les vertus de mes miels, de mes pollens. J'ai beaucoup de plaisir à faire goûter mes pains d'épices, également." Interrogé sur la symbolique d'être le premier agriculteur Héraultais que croiseront les visiteurs, Guilhem réalise : "je n'y avais pas pensé ! *rires*". Et de servir une nouvelle tartine.

Des vacances méritées après le confinement

Nadia frotte les mains de ses trois garçons avec un peu de gel : cette mère de famille célibataire pensait ne pas partir en vacances cette année, avant de finalement changer d'avis. _"_Nous avons été seuls longtemps dans un petit appartement, le confinement a été dur pour nous. Même si j'ai peur, je me dis qu'on a besoin d'air." Dans trois heures, la petite famille piquera une tête au Grau-du-Roi.