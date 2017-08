GM&S : le combat des ouvriers de l'usine raconté en bande dessinée par une étudiante

Touchée par la situation des ouvriers de La Souterraine, Margaut Shorjian, qui démarre tout juste ses études dans une école d'illustration parisienne, a pris le crayon pour retranscrire leur combat, étape par étape, dans une bande dessinée numérique publiée sur son site internet.

Depuis Paris, où elle a suivi le feuilleton GM et S depuis ses débuts, elle a tout de suite ressenti une "profonde injustice". Alors, quand Margaut Shorjian, 19 ans, a appris la tenue d'un rassemblement national de soutien aux ouvriers le 16 mai dernier à La Souterraine, l'étudiante, alors en mise à niveau en arts appliqués (MANAA,) n'a pas hésité à faire le voyage jusqu'en Creuse.

Deux passages par La Souterraine pour soutenir les salariés de l'usine

Sur place, la jeune femme rencontre les salariés de l'équipementier automobile, prend des photos, quelques notes. Échange, beaucoup. "_Avec mes camarades, en tant qu'étudiants, on trouvait ça très important de venir les soutenir, d'essayer de leur redonner confiance. Cela dynamise toujours un mouvement, la présence de jeunes, ça leur prouve qu'il y a des gens qui en ont quelque chose à faire, au-delà des frontières de la Creus_e". Après ce premier acte, Margaut et ses amis se rendent de nouveau devant l'usine, le 29 juin, veille de l'annonce de la liquidation judiciaire, pour être de nouveau aux côtés des ouvriers.

A travers le dessin, Margaut Shorjian a souhaité s'adresser au grand public pour éclairer sur la situation des ouvriers. - Margaut Shorjian

Un résumé du combat des GM et S, étape par étape

A son retour à Paris, Margaut décide de prendre son crayon pour raconter, étape par étape, le combat de ces ouvriers qu'elle a côtoyés, la vie de cette usine qu'elle a pu visiter. "Il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'intéresser aux GM et S et de comprendre leur situation, mais les articles de presse sont très morcelés, c'est difficile de trouver une chronologie complète de la situation. J'ai donc essayé de mélanger une chronologie très factuelle avec les moments où j'étais sur place, pour avoir quelque chose d'informatif, mais pas impersonnel", explique l'étudiante.

Durant ses deux séjours à La Souterraine, au contact des ouvriers, Margaut Shorjian a pris notes et photos pour nourrir son travail. - Margaut Shorjian

Ce qui m'a le plus touché, c'est le retour qui venaient des gens de l'usine, qui m'ont dit "merci" - Margaut Shorjian

Le rendu, disponible dans son intégralité sur le site internet de Margaut, a été largement plébiscité sur les réseaux sociaux. Mais ce qui a le plus touché la jeune femme, "c'est bien sûr les retours des gens de l'usine. Beaucoup m'ont dit "merci", car les représenter, c'est les visibiliser. Et les représenter comme autre chose que comme des gens qui mettent le feu à des pneus sur les photos de presse, ça leur fait plaisir". Si, aujourd'hui, Margaut n'envisage pas de publier sa bande dessinée en version papier, un troisième voyage du côté de La Creuse pour réaffirmer son soutien aux salariés de GM et S n'est lui pas exclu, "en fonction de l'évolution de la situation."