Goldmen, c'est Goldman sans Jean-Jacques et c'est à l'Espace Mayenne le 13 janvier 2023

**"**Je suis heureux du succès des Goldmen, sérieux, bon esprit, musiciens, et c'est touchant de voir le public vibrer sur ces chansons" a commenté Jean-Jacques Goldman au sujet de ce groupe qui reprend, avec beaucoup de talent, ses plus grands succès. Le public mayennais pourra apprécier l'hommage des Goldmen le samedi 13 janvier à l'Espace Mayenne.

Depuis plusieurs années, Alain Stevez et ses musiciens parcourent les scènes partout en France pour rendre hommage à l'auteur, compositeur et interprète qui, malgré sa grande discrétion, reste l'un des artistes les plus populaires.

Le chanteur des Goldmen cultive par ailleurs une certaine ressemblance physique et vocale avec son idole. Et c'est, d'après les spectateurs qui ont déjà assisté à ce show, un très bon et agréable moment de musique, qui rappellera forcément des souvenirs.