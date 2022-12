Goncourt des lycéens : Sabyl Ghoussoub de retour à Rennes pour parler littérature avec des jeunes auteurs

Une semaine après l'attribution du Goncourt des lycéens à Rennes à Sabyl Ghoussoub pour son roman "Beyrouth-sur-Seine", l'auteur est invité de France Bleu Armorique avant qu'il ne rencontre des lycéens.

France Bleu Armorique : Une semaine après votre prix, vous êtes toujours sur un petit nuage ?

Sabyl Ghoussoub : Oui toujours sur un petit nuage. Aujourd'hui, je vais rencontrer des lycéens. Donc, je suis très très ému encore. Quand j'ai été mis sur la liste du Goncourt, on m'a tout de suite dit que le plus beau des prix, c'était le prix Goncourt des lycéens, parce que c'était une lecture honnête, sincère. un choix par affinité avec le texte, avec l'écrivain. Donc oui, c'est très, très touchant. Mon livre, c'est vraiment un livre de sincérité. Je suis allé interroger mes parents sur l'histoire de leur vie et donc j'ai l'impression qu'on est porté par la même sincérité eux et moi.

Avant d'en reparler de votre livre, est ce que ça déjà changer quelque chose dans votre carrière ce prix Goncourt des lycéens ?

Oui, c'est une mise en avant exceptionnelle, même sur les tirages, sur la présence en librairie, à la Fnac etc. Donc oui ça change la vie d'un écrivain clairement d'obtenir ce prix.

Et un prix décerné à Rennes et non à Paris, est ce que cela a une saveur particulière pour vous ?

Toujours, surtout pour quelqu'un qui vient d'ailleurs comme moi. On aime beaucoup quand les choses sont délocalisées et aujourd'hui on est à Rennes et c'est très beau. J'ai pu rencontrer l'un des fondateurs de ce prix et il me racontait toute l'histoire de ce prix de la jeunesse. C'est parti de presque rien et c'est devenu aujourd'hui ce grand prix. C'est très beau de faire partie de cette aventure là.

Dans votre roman "Beyrouth-sur-Seine", vous parlez de votre vie, votre famille, vos parents qui sont venus à Paris en 1975, juste avant le début de la guerre au Liban. Et qui y sont restés. Vous aviez envie d'être encore plus autobiographique dans ce dans ce troisième roman ?

Plus et moins à la fois. C'est surtout l'histoire de ma famille et de mes parents que je voulais raconter. Je me suis mis dans le livre pour savoir à quelle distance je me situe par rapport à eux. Mais c'est vraiment inspiré de leur vie à eux. Des entretiens que j'ai passé avec eux, de longues heures les interrogeant. Je voulais savoir ce qui leur arrivait avant dans leur jeunesse, avant mon arrivé en 1988, quand ils sont arrivés en 1975 alors qu'une guerre civile a éclaté au Liban et a duré pendant quinze ans. Ils se sont retrouvés coincés en France. Et j'avais envie de raconter ce que c'était de vivre une guerre de loin, d'être exilé, d'avoir ses parents, ses proches qui restent dans le pays, qui vivent cette guerre là.

Dans le début de votre roman, vous mettez en scène vos parents. Ce moment où vous venez les interroger avec des micros pour les interroger chez eux...

Je met en scène ce moment parce qu'en fait ça a été très difficile de les interroger la première fois.

Ils ne voulaient pas en parler ?

Non, c'est moi qui n'y arrivais pas. Je ne me sentais pas légitime. Je me disais "mais qu'est ce que tu viens faire là ? Pourquoi tu veux les interroger ?". Finalement, s'ils n'avaient pas raconté, c'est qu'il y a une raison. Cette première question a était très difficile. Et donc quand j'ai mis ce premier micro, c'est à peu près la scène que je décris dans mon livre, un moment extraordinaire parce qu'en fait mon père s'est moqué de moi, mes parents s'insultaient. Mon père s'est trompé sur les dates, il ne savait pas trop. Et je me suis dit voilà, le roman commence là, au moment où je les interroge, au moment où on se confronte, au moment où finalement j'arrive à mettre en scène ce fameux Beyrouth, ce fameux Liban qu'ils ont recréé à Paris en décrivant leur attitude, leur appartement.

Il y a aussi beaucoup d'humour dans votre roman. Votre papa est très drôle, un révolutionnaire jusqu'au bout...

En tout cas parce qu'il est très révolutionnaire, il en devient très drôle. Parce que oui, il est très en colère, très énervé. Il insulte tout le monde, il en devient drôle malgré lui. Ou peut être en est il totalement conscient, mais je crois que ça les a touchés. Que ça soit un fils qui interroge ses parents, qui raconte leur vie surtout, comme si c'était vraiment un hommage à eux. Mon père voulait être metteur en scène, par exemple. Il pensait venir étudier deux ans en France, puis retourner vivre au Liban et vivre sa vie de théâtre. Et tous ces rêves de jeunesse ont été brisés à cause de la guerre. Et donc c'était une farce, une sorte de revanche aussi sur la guerre, sur l'exil, cette histoire là. Et je crois que ça touche les adolescents, et aussi des adultes, ce genre d'histoires.

Avec peut-être un parallèle avec la guerre en Ukraine ?

La guerre en Syrie, la guerre en Ukraine, ce qui se passe aussi en Afghanistan, ce qui se passe en Iran. J'ai vu encore hier un film qui s'appelle "Les nageuses" sur Netflix, qui raconte l'histoire de deux réfugiés qui traversent la Méditerranée. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que ce n'est pas le cliché habituel du migrant. Là, on a des gens qui faisaient partie de la classe moyenne en Syrie et qui tout d'un coup vivent un déclassement total et. Et leur histoire, c'est l'histoire du monde.

Vous rencontrez aujourd'hui des jeunes à Rennes qui ont écrit des chroniques littéraires...

Ce sont eux qui vont mener les rencontres et les débats. Je crois que c'est la première fois que ça va se passer comme ça. Il y aura pas de professeur ou de coordinateur sur scène avec nous. Il n'y aura que les élèves qui, eux, vont organiser vraiment toute la discussion.

Cela vous fait plaisir de voir la relève ? Que des jeunes écrivent ?

C'est génial.