Google veut révolutionner le marché du jeu vidéo avec le streaming

Google veut conquérir le nouveau marché du jeu vidéo en streaming. Le géant américain a annoncé ce mardi la mise en place d'ici la fin de l'année d'un nouveau service : Stadia. Basé sur la technologie du "cloud", il permettra de jouer, sans avoir à effectuer de téléchargements, sur PC, mobile ou tablette.

Car jouer sur son ordinateur peut revenir cher. Des cartes graphiques aux processeurs à plusieurs centaines d'euros, certains jeux vidéo modernes exigent d'avoir du matériel puissant pour fonctionner correctement. "Stadia permet un accès instantané à un jeu", résume Phil Harrison, un des responsables du projet chez Google.

Comme pour la vidéo avec Netflix, ou la musique avec Spotify, la technologie du "cloud", du streaming en ligne, peut être porteuse pour les jeux vidéo. En résumé, le jeu est stocké dans un serveur et on peut y accéder en ligne. Il suffit alors d'une bonne connexion Internet pour jouer à n'importe quoi, sans avoir à installer de fichiers et sans faire rugir la ventilation de votre ordinateur.

Un service déjà testé

Google a déjà testé cette technologie en partenariat avec l'éditeur français Ubisoft. Cela concernait le dernier opus d'Assassin's Creed, célèbre série de jeux vous plongeant dans la peau d'un assassin dans différentes périodes de l'histoire.

Aux États-Unis, certains heureux élus ont ainsi pu se plonger dans une version très réaliste visuellement des guerres de la Grèce antique...grâce à un navigateur Internet Google Chrome.

Peut-être qu'à l'avenir, à côté de vos raccourcis vers des réseaux sociaux ou le site de France Bleu, il y aura un accès direct à des superproductions vidéoludiques.

Sony et Nintendo dévissent en bourse

La technologie n'est pas nouvelle. Certains services similaires existent déjà, comme le "Shadow" de l'entreprise Blade, ou sont en développement comme le xCloud pour les consoles XBox de Microsoft ou encore le PSNow pour les Playstation de Sony.

L'annonce de Google et ses ambitions attirent néanmoins l'attention. L'entreprise est un mastodonte des services en lignes et possède une quantité importante de serveurs. La bourse de Tokyo n'y est pas restée indifférente. Ce mercredi matin, les titres des groupes japonais Sony et Nintendo ont chacun baissé de 4%.

Durant la convention annuel des développeurs de jeux vidéo à San Francisco, le géant américain a aussi révélé la création de son propre studio de développement de jeux vidéo et une manette pour son service Stadia.

Ce dernier devrait aussi permettre aux joueurs de diffuser en direct leurs parties sur Youtube, détenu par Google. Un passe-temps qui fait déjà un carton chez les jeunes comme en témoigne le succès de la plateforme Twitch d'Amazon dédiée à cette pratique.