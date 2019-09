Gordon Bennett à Montbéliard : un équipage suisse remporte la doyenne des courses aéronautiques

Un équipage suisse a remporté ce mardi la 63e course aéronautique Gordon Bennett, partie de Courcelles-les-Montbéliard le 13 septembre. Laurent Sciboz et Nicolas Tièche ont parcouru la plus longue distance : 1.774,77 km en 82 heures et 3 minutes.

Montbéliard, France

Les ballons à gaz de la 63e Gordon Benett ont tous atterri ce mardi. Le challenge pour les 20 équipages, engagés dans la doyenne des courses aéronautiques, était de parcourir la plus longue distance avec un ballon à gaz chargé de 1.000 mètres cubes d'hydrogène. A ce jeu hautement stratégique, ce sont des Suisses qui ont été les plus forts : l'équipage de Laurent Sciboz et Nicolas Tièche.

Parti, comme tous les autres concurrents, de l'aérodrome du Pays de Montbéliard, vendredi 13 septembre, le duo a parcouru la plus longue distance : 1.774,77 km en trois jours, onze heures, 18 minutes et 10 secondes. Ils se sont posés en Roumanie, près de Sfântu Gheorghe, sur les bords de la Mer noire. On peut retrouver leur périple et celui des 19 autres équipages sur le live tracking de la course.

Sur la deuxième marche du podium figure un autre équipage suisse. Sur la troisième, les Français Vincent Leys et Christophe Houver, qui se sont posés près de Tsarichino, en Bulgarie, après 89h et 16 minutes (1,718,97 km).

Les équipages doivent maintenant rentrer à leur point de départ, par leurs propres moyens, d'ici la fin de la semaine, comme le stipule le règlement, afin que les résultats soient entérinés. Le retour des compétiteurs est prévu vendredi soir à l'aérodrome de Courcelles-les-Montbéliard. Une cérémonie de remise des prix aura lieu samedi au Musée de l'aventure Peugeot.