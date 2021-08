Gorges de l'Ardèche : cet été encore, les touristes plébiscitent le canoë

"C'est spectaculaire ! Une œuvre d'art !", Bert est Hollandais, il est en vacances en Ardèche avec sa femme et ses deux fils, et il vient juste de passer sous le Pont d'Arc en canoë. Comme tous les touristes qui tentent l'expérience cet été, il est séduit ! Des dizaines de canoës de toutes les couleurs se pressent sous le Pont d'Arc et dedans, tout le monde regarde en l'air, au moment de passer sous l'arche en pierre.

Sur la plage du Pont d'Arc, il n'y a plus un centimètre carré de disponible pour étaler sa serviette. Luc, un ardéchois, vient d'accoster en canoë : "Je ne suis pas surpris qu'il y ait autant de monde, c'est l'autoroute des vacances !" rigole-t-il. Pendant la haute saison, il peut y avoir jusqu'à 2 000 personnes sur la rivière Ardèche. "On ne va pas tarder à partir, ça devient trop", estime Luc.

Juste après le Pont d'Arc, les canoë font une halte avant de continuer la descente des gorges © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Effectivement, la rivière est surpeuplée, ça peut devenir dangereux dans les passages étroits, il y a des embouteillages de canoë à certains endroits. Amélie et ses filles, qui tentaient l'expérience pour la première fois, ont même chaviré : "Il y avait déjà des canoës retournés devant nous et on na pas réussi à les éviter, le nôtre s'est planté dedans et a chaviré. Avec les gilets de sauvetage, ça va, c'est plus de peur que de mal !"

"En juillet et en août on est complets tous les jours"

Il y a trop de monde sur la rivière pour Vincent Gautier, gérant d'Aventure Canoë, à Vallon-Pont-d'Arc. Il refuse de louer ses embarcations à plus de 200 personnes par jour : "En juillet et en août, on est complets tous les jours. On essaye de limiter la fréquentation parce qu'il y a trop de monde sur la rivière, sinon."

Jusque là, la saison est très bonne et ça devrait continuer en août. Même constat chez Pierre Peschier, gérant d'Alpha Bateau : "Il y a du monde, actuellement, beaucoup d'étrangers contrairement à ce qu'on pensait. _Les gens sont très contents, il y a un bon niveau d'eau_, c'est parfait, il ne faut pas trop pagayer et ce n'est pas dangereux."

De beaux paysages et des sensations fortes, c'est ce que viennent chercher les touristes dans les gorges de l'Ardèche. Toutes les conditions sont réunies pour Pernelle et sa famille : ils sont 8 à se lancer dans une journée en canoë : "On fait 13 km, 3 heures de pagaie et pique-nique en cours de route. Dans le groupe, certains ont déjà fait du canoë, d'autres jamais ! On a un peu stressé les enfants avec les glissières, ce sont des toboggans pour canoë, ca va être drôle ! J'espère même que certains tomberont à l'eau !" rigole-t-elle.

Si vous voulez profiter de vos vacances en Ardèche pour faire du canoë dans les gorges, cet été, n'oubliez pas de réserver un peu à l'avance : les locations de canoë sont prises d'assaut.