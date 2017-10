Gorges de la Loire : le château d'Essalois va accueillir un Centre d'interprétation

Situé à Chambles, le château d'Essalois va enfin être aménagé. D'ici l'été 2018, le site va accueillir un Centre d'interprétation avec des expositions et des informations sur les Gorges de la Loire.

Connu des promeneurs pour la vue qu'il offre sur les Gorges de la Loire, le château d'Essalois va cesser de n'être qu'une "coquille vide". D'ici l'été 2018, ses salles vont être aménagées pour accueillir des expositions. "Centre d'interprétation, cela veut dire expliquer ce qui se passe dans les gorges de la Loire, explique Alain Laurendon, le président du Syndicat mixte d'aménagement des Gorges de la Loire (SMAGL), qui porte le projet. Ce sont des sites inscrits, des sites classés. Il y a aussi tout ce qui est fait pour la protection environnementale et le barrage de Grangent."

Un projet en partenariat avec EDF

Depuis le château, impossible de manquer le barrage de Grangent. Ce projet de Centre d'interprétation, évalué à 144.000 euros, sera d'ailleurs financé en partie par EDF. "On note une attente des habitants aux alentours, affirme Timothée Ollivier, directeur d'EDF hydraulique sur les vallées de la Loire et de l'Ardèche. C'est un barrage qui a une finalité d'irrigation, tout ça sera expliqué ici. Il y aura également des explications plus techniques sur le fonctionnement du barrage et de l'usine de production d’électricité."

Le château est surtout connu pour la vue qu'il offre sur les gorges de la Loire. © Radio France - Thomas Schonheere

La première pierre du Centre d’interprétation a été posée le 15 septembre. Les architectes vont peaufiner le projet d'ici la fin de l'année, avant le début des travaux. Ce nouvel espace sera gratuit et ouvert toute l'année. Son ouverture est programmée pour l'été 2018. Bien sûr, il sera toujours possible de monter en haut du château d'Essalois pour admirer le paysage.