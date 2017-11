Goscinny : Boucq, Berlion, Zep et Rouge lui rendent hommage

À l’occasion des 40 ans de la disparition de Goscinny, France Bleu a demandé à 4 dessinateurs de lui rendre hommage. Quoi de plus naturel pour Boucq, Zep, Berlion et Rouge de répondre sous les traits de leurs personnages fétiches pour célébrer ce grand monsieur de la BD.

Dimanche 5 novembre 1977, Goscinny tirait sa révérence. 40 ans après sa mort, quatre auteurs de bande dessinée ont réalisé des dessins originaux, mettant en avant les personnages phares de Goscinny.

François Boucq

François Boucq, dessinateur phare de la bande dessinée française et père de nombreux personnages comme Jérôme Moucherot, assureur, Bouncer, héros manchot qui n’hésite pas à tuer pour survivre dans le grand ouest américain ou encore Le Janitor, espion du Vatican…

François Boucq se dit encore fasciné par le réalisme des personnages des albums d'Astérix.

Ils me faisaient rêver quand j'étais môme...je me demandais comment Uderzo et Goscinny arrivaient à créer des personnages aussi vivants. Il n'y a pas deux personnages qui se ressemblent, ils sont tous identifiables. Uderzo et Goscinny travaillaient en accord parfait, Uderzo savait exactement comment Goscinny allait dessiner ses personnages.

François Boucq rappelle également ce que Goscinny a apporté à la BD, notamment avec le magazine Pilote, Goscinny a mis en avant des dessinateurs de talents.

Grâce à Goscinny, le dessin a été considéré et reconnu comme une forme d'art...il a défendu le métier de dessinateur, car il était lui-même dessinateur et avait un amour du dessin.

François Boucq a tenu à saluer René Goscinny sous les traits de Jérôme Moucherot, assureur, toujours vêtu d’un manteau léopard et d’un stylo planté dans le nez.

Hommage à Goscinny par Boucq - François Boucq

En savoir plus sur l'actu de François Boucq :

Bouncer - Tome 10 : L'or maudit - Alejandro Jodorowsky et François Boucq - A paraître le 10 janvier 2018.

Le Janitor -Tome 5 : La crèche de Satan - Yves Sente et François Boucq - Paru le 29 septembre 2017.

Olivier Berlion

Olivier Berlion, auteur et dessinateur, il s’affirme en tant qu’artiste complet en écrivant ses propres scénarios et en les dessinant. Son héros le plus connu : Tony Corso, détective privé au look estival qui vit d’enquêtes pas toujours très claires.

Olivier Berlion a raconté également dans un polar historique l'histoire du juge Renard, premier magistrat assassiné en 1975 sous la Vè République.

Grand fan de Goscinny depuis son plus jeune âge, c’est en lisant des albums de Lucky Luke qu’Olivier Berlion a voulu devenir dessinateur.

Goscinny a été ma première lecture d'enfant, c'était le chasseur de prime de Lucky Luke, avec Morris au dessin. J'avais tellement aimé cet album que j'ai collé des feuilles blanches à la fin pour poursuivre l'aventure en dessinant moi-même. Ma vocation était née. C'était le plus drôle et le plus grand. Indépassable depuis.

Hommage à Goscinny par Olivier Berlion - Olivier Berlion

En savoir plus sur l’actu d’Olivier Berlion :

L’art du crime – Tome 7 – A paraître le 24 janvier 2018

La série de Tony Corso

Zep

On ne présente plus Zep et son personnage Titeuf. Zep, Philippe Chapuis de son vrai nom, auteur de BD suisse a imaginé un face à face entre Astérix et Titeuf, le casque ailé face à la houpette blonde.

Astérix et Titeuf par ZEP - ZEP

En savoir plus sur l'actu de Zep :

Titeuf - Tome 15 : A fond le slip ! Paru le 31 août 2017

Corentin Rouge

Enfin Corentin Rouge, jeune auteur de BD, il publie en 2016 le Tome 10 de la série XIII Mystery avec Fred Duval au scénario ainsi que 2 tomes de sa nouvelle série Rio qu'il écrit en collaboration avec la brésilienne Louise Garcia, une saga qui se déroule dans la ville de Rio de Janeiro.

Le Tome 3 est attendu pour le mois de janvier 2018.

Parcourir l'œuvre de René Goscinny, c'est plonger dans le monde de l'enfance que tout créateur garde précieusement en lui.

Hommage à Goscinny par Corentin Rouge - Corentin Rouge

En savoir plus sur l'actu de Corentin Rouge :

