A Perrigny, un atelier gospel fait des miracles !

A Perrigny, la chorale Gospel Forever se réunit un dimanche sur deux pour un atelier gospel ouvert à tous, sous l'oeil bienveillant d'Albert et Claudine, le couple de chefs de choeur. Rien de tel pour s'évader et reprendre confiance en soi.

Le gospel fait des miracles, Albert en est certain, lui qui est tombé amoureux de ce genre musical il y a bien longtemps, voilà il a voulu monter la chorale Gospel Forever avec son épouse Claudine : "Le gospel est une forme musicale apaise et rend humble, car ce sont des hommes humbles qui ont commencé à chanter ces mélodies, des escalves, qui ont trouvé une force cans le chant pour passer au dessus de leur difficultés", explique-t-il.

Ce message touche particulièrement Christine, qui a rejoint Gospel Forever il y a 1 mois : "ça fait presque un an que je n'ai pas de travail, je suis très mal dans mes peau donc cet atelier c'est un exutoire, ça m'a sortir de mon marasme". Car lorsqu'elle chante, Christine est métamorphosée.

"Être une autre personne, montrer une image qu'on n'a pas tous les jours, c'est formidable : on représente quelqu'un ou on s'affirme soi-même".

Le gospel comme une thérapie

Le gospel, une vraie thérapie pour Annie aussi, d'une timidité maladive. Chanter avec Gospel Forever lui a permis de sortir de sa coquille : "C'est quelque chose qui fait du bien et qui fait avancer : je sens que j'arrive mieux à m'exprimer et à m''affirmer maintenant" reconnait-elle.

Et c'est certainement grâce à l'ambiance de fraternité voulue par Albert et Claudine, qui a conquis Claude, un des choristes depuis le début de la chorale en 2012. A Gospel Forever, pas de pression, chacun son rythme : "Ici, ma force, c'est celui qui est à côté de moi, et inversement. donc on n'est pas forcément dans un face à face individuel, et ça rassure."

Un maître mot : le partage, à l'atelier en répétition et bien sûr sur la scène avec le public. Gospel Forever sera en concert le 19 novembre prochain à Troyes.

