Sophie Turner et Joe Jonas se marient une seconde fois dans le Vaucluse ce week-end

Vaucluse, France

Situés à Carpentras et Sarrians, les deux domaines qui proposent un hébergement de luxe seront "bien protégés" durant ces deux jours . A Sarrians, la maire Anne-Marie Bardet reconnait que cette cérémonie festive sur fond de série à grand succès est bénéfique pour l'image de son village et tout le Comtat Venaissin."Ces derniers jours c'est un peu la folie, tout le monde me demande si je sais quelque chose. Hier une habitante est venue me voir affolée croyant que tout avait été annulé." La discrétion reste toutefois la toile de fond de cet événement très "people" qui surfe pourtant sur l'engouement suscité par la série qui décrit un moyen âge imaginaire sur fond de cruauté, trahisons et luttes pour le pouvoir.

Un air de Game of Thrones à Crillon le Brave

C'est dans le petit village de Crillon-le-Brave au pied du Ventoux que le couple arrivé mardi à Avignon en TGV a choisi de passer trois jours avant la grande fête du weekend. L'Hôtel Crillon-le-Brave, Relais & Châteaux cinq étoiles, a donc reçus le couple et des invités jusqu'à vendredi matin. L'entrée du village aura été fermée durant ce séjour par la gendarmerie afin de freiner l'empressement des paparazzis et autres curieux mais aussi de fans qui espéraient voir l'héroïne depuis que sa venue en Vaucluse ait été révélée voici environ un mois.