À Gourette, l'enquête publique sur la rénovation du domaine skiable provoque des remous

Une enquête publique est ouverte jusqu'au 7 octobre 2021 sur la restructuration du domaine skiable de Gourette. Un projet de 27 millions d'euros pour relancer la station ossaloise qui est "en perte de fréquentation et d'attractivité", selon le département. Une longue série de travaux est prévue entre 2022 et 2025 notamment sur plusieurs remontées mécaniques.

Les locaux disent ne pas avoir été entendus

L'association Renouveau du Val d'Ossau, composée de locaux, de commerçants et de propriétaires de Gourette, dénonce l'absence de concertation et les incohérences du projet. Ses membres indiquent avoir appris par hasard l'ouverture de cette enquête publique et le contenu du projet les a fait bondir. Parmi les nombreux reproches formulés : le fait de devoir prendre à l'avenir trois remontées mécaniques pour aller en haut de la station quand aujourd'hui seul le télésiège de Cotch suffit. Jean-Bernard Mourrasse, le co-président de l'association ne comprend pas pourquoi le département veut démonter ce télésiège pour le remplacer par une télécabine qui ira moins haut. "On va le remplacer par un appareil qui va nous faire faire un saut de puce de 250 m de dénivelé. Le but du jeu, c'est quand même d'emmener les gens en haut des stations pour les faire redescendre un peu plus bas !" s'énerve le pisteur qui travaille à Gourette depuis 40 ans. L'association soutient un autre projet (voir la vidéo ici) qui permettrait d'agrandir le domaine skiable et qui ferait le lien avec Artouste. "L'argent du contribuable doit être bien mieux utilisé que ça, insiste Jean-Bernard Mourrasse. Si on se trompe c'est pour 25 ou 30 ans".

De son coté, Jean-Jacques Lasserre, le président du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques assure que le dialogue existe mais qu'il est difficile sur ce sujet complexe de faire consensus. "On va rehausser le front de neige. Les skieurs vont skier dans de meilleurs conditions, explique le président du département. Je suis persuadé que les axes d'investissement que nous avons décidés sont les bons."

Le commissaire enquêteur tiendra deux nouvelles permanences en Mairie des Eaux- Bonnes le 23 Septembre et le 07 Octobre de 14h00 à 17h00. Des contributions peuvent aussi être déposées en ligne sur le site internet "registre-numérique.fr"