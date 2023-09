GP Explorer 2 - Pilotes, programme, surprises : tout ce qu'il faut savoir sur la course du youtubeur Squeezie

Le GP Explorer revient le 9 septembre prochain sur le circuit du Mans. C'est la deuxième édition de cette course automobile organisée par Squeezie, le youtubeur français le plus suivi sur les réseaux sociaux. En octobre 2022, près de 40.000 spectateurs ont assisté à cet événement, qui réunit des célébrités d'internet. Et cette année encore, il affiche complet, les places se sont arrachées en quelques minutes.

Mais qui sont les pilotes ? Quel est le programme ? Où pourra-t-on voir la course ? Pour vous aider à y voir un peu plus clair, France Bleu fait le point sur ce GP Explorer numéro 2.

Qu'est-ce que le GP Explorer ?

C'est en avril 2022 que le youtubeur le plus célèbre de France, Squeezie, a annoncé le lancement de cette nouvelle compétition sportive . Fort de ses 18 millions d'abonnés, il a décidé de réunir autour de lui des stars d'internet pour une course automobile sur un prestigieux circuit. La première édition s'est tenue le 8 octobre dernier au Mans et a rencontré un tel succès que le deuxième opus est programmé moins d'un an plus tard, le 9 septembre.

Le principe est simple : après avoir disputé des essais libres et qualificatifs, les pilotes-influenceurs s'affrontent lors d'une course de quinze tours, au volant de F4, des monoplaces destinées aux jeunes pilotes automobiles. L'événement se tient sur une seule journée.

Où se déroule la course ?

Sur un circuit mythique bien sûr, le circuit Bugatti du Mans. À ne pas confondre avec le circuit des 24 Heures du Mans, avec qui il partage les stands et une portion du tracé. Le Bugatti est utilisé notamment pour le Grand Prix de France de moto, les 24 Heures Moto, Camions ou encore Rollers.

Qui a remporté la première édition ?

La première édition, l'année dernière, a été remportée par Sylvain Lévy, membre du duo de youtubeurs Vilebrequin. Un duo qui fait des vidéos sur... les voitures bien sûr ! Le duo est connu pour avoir métamorphosé un Fiat Multipla en machine superpuissante.

Squeezie, l'organisateur du GP, s'est lui classé en cinquième position.

Qui sont les participants cette année ?

Alors, si vous avez des ados dans votre entourage, ils vous expliqueront sans doute bien mieux que nous qui sont les pilotes engagés pour cette deuxième édition. Youtubeurs, rappeurs... ils ont tous des milliers voire des millions de followers sur les réseaux sociaux. Il y aura notamment Amixem et ses huit millions d'abonnés sur Youtube, Mister V (humoriste, rappeur, youtubeur, etc) ou encore les rappeurs marseillais SCH et Soso Maness (dont les plus jeunes fredonnent les refrains à longueur de journée).

Squeezie et Gotaga Seb et Maghla Kaatsup et LeBouseuh Amixem et Etienne Moustache Djilsi et Théodort Maxime Biaggi et AnaOnAir Depielo et Manon Lanza Mister V et Théo Juice Horty et Baghera Vilebrequin Billy et Kekra Soso Maness et SCH

La bande-annonce officielle, avec les 24 pilotes de cette deuxième édition, est sortie fin août.

Sachez, pour ceux qui ont leur billet pour le GP, qu'il n’y aura pas de séances de dédicace. En effet, "l’événement dure une journée et les pilotes doivent rester concentrés jusqu’à la course", est-il indiqué sur le site du Grand Prix.

Quel est le programme ?

La journée commence à 8h. Les pilotes découvrent la piste pendant une heure avant le début des essais libres jusqu'à 11h. Le public est invité à visiter les stands entre 12h15 et 13h. Une heure après, les qualifications commencent. Parade des pilotes à 16h, puis départ de la course à 18h35. Lors de la cérémonie de remise des prix, les spectateurs vont pouvoir envahir la piste du circuit Bugatti et s'approcher au plus près du podium.

Mais les organisateurs réservent quand même quelques surprises tout au long de la journée, avec des animations et un concert d'un artiste mystère prévu dans la soirée. Voici le programme en détails :

8h-9h : arrivée des pilotes sur la piste

9h-11h : essais libres

12h15-13h : visite des stands

13h30-14h : animation surprise sur la piste

14h-15h30 : qualifications

16h-16h40 : animation surprise et parade des pilotes

17h25-18h : mise en grille des F4

18h35-19h30 : début de la course (15 tours)

19h35-20h15 : podium avec envahissement de piste

21h30-23h35 : concert

Des surprises et des invités de marque

Comme le dévoile le programme, des surprises sont prévues tout au long de ce Grand Prix. Verra-t-on une Formule 1 sur le circuit ? Rien n'a encore été dévoilé, mais on sait déjà que deux pilotes bien connus des fans d'automobile seront présents. En effet, Alpine a annoncé fin mai être le partenaire principal de deux écuries lors de la course.

Et pour les aider, l'équipe composée des youtubeurs Djilsi et Theodort sera entraînée par Pierre Gasly, pilote de F1. L'autre pilote normand, Esteban Ocon, accompagnera lui le duo Manon Lanza et Depielo.

Les pilotes de Formule 1, Esteban Ocon et Pierre Gasly © AFP - DANIEL LEAL

Un concert est également prévu en soirée, mais on ne connaît pas encore le nom de l'artiste (ou des artistes) qui vont se produire. Le nom d'Orelsan est notamment cité.

Peut-on encore acheter des billets ?

SOLD OUT, c'est ce qui est inscrit en grand quand on se connecte à la billetterie du GP Explorer. Il fallait en effet être très rapide pour obtenir une place ! Les 60.000 billets disponibles se sont envolés en seulement 30 minutes le 24 mai dernier, selon l'organisateur Squeezie. Et de nombreuses places se sont retrouvées sur Leboncoin. À tel point que, quelques jours plus tard, la plateforme de revente a décidé de bloquer les annonces concernant cet événement (la vente de billets dématérialisés est en effet interdite sur le site).

Les organisateurs du GP Explorer ont eux mis en place une plateforme officielle de revente des billets . Mais il va falloir avoir beaucoup de chance pour remporter le précieux sésame !

La course est-elle diffusée ?

Oui, la course sera diffusée, mais pas à la radio, à la télévision ou sur Youtube. Vous ne pourrez suivre la deuxième édition du GP Explorer que sur la chaîne Twitch de Squeezie . L'an dernier, plus d'un million de curieux ont assisté à la course sur le site, un record en France.